Srbi v Beogradu po dveh urah ugnali Slovence

Tekma polna preobratov

17. avgust 2017 ob 22:07

Beograd - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Beogradu na predzadnjem pripravljalnem srečanju pred nastopom na evropskem prvenstvu na Poljskem po dveh urah boja morala priznati premoč Srbom, ki so slavili s 3:2 (28, 19, -20, -9, 6).

Tekmo za zaprtimi vrati so bolje odprli gostitelji, ki so po nekaj napakah varovancev Slobodana Kovača povedli z 8:4. Slovenci so po nekoliko slabših uvodnih minutah ujeli ritem ter z dobro igro v bloku in obrambi razliko povsem stopili (7:8). Ritem so sicer še naprej narekovali Srbi, ki so zadnjič vodili s 14:13, po točkah Alena Šketa pa so se v ospredje prebili Slovenci (15:14). Slovenci so pobegnili še na 19:16, nato pa so gostitelji prišli do štirih zaporednih točk ter v napeti končnici slavili s 30:28.

Na začetku drugega niza so Slovenci precej popustili in varovancem Nikole Grbića omogočili, da so si hitro nabrali kar sedem točk naskoka (10:3). V nadaljevanju je v slovenski vrsti spet stekla igra v napadu, razigrala sta se Tine Urnaut in Mitja Gasparini, točke je dodal še Alen Pajenk, razlika pa se je tako precej zmanjšala (13:8 in 15:12). V končnici niza so bili Slovenci Srbom že povsem blizu (21:19), a jim preobrat vseeno ni uspel.

So pa zato Slovenci dobili tako tretji, kot četrti niz, oba precej prepričljivo s 25:20 in 25:19, pri čemer je Kovač priložnost za igro ponudil vsem igralcem. V obeh nizih so bili Slovenci prepričljivejši v vseh elementih igre, in ko so si tako v enem, kot v drugem, do drugega tehničnega odmora nabrali večjo prednost, je do konca niso več izpustili iz rok.

V odločilnem petem nizu so bili precej boljši Srbi, ki so povedli s 5:2, v nadaljevanju pa so razliko še povečali (10:5). Zaključek niza je bil tako le še formalnost.

Jutri se bosta reprezentanci, ki igrata za zaprtimi vrati, pomerili še enkrat.

PRIPRAVLJALNI TEKMI, Beograd

SRBIJA - Slovenija

3:2 (28, 19, -20, -19, 6)

Srbija: Okolić, Kovačević 14, Katić 1, Petrić 8, Skundrić, Stanković 3, Ivović 8, Jovović 3, Buculjević, Atamasijević 12, Luburić 8, Majstorović, Podraščanin 1, Rosić, Lisinac 8, Krsmanović 3.



Slovenija: Štern T. 5, Pajenk 8, Štern Ž. 1, Kozamernik 7, Šket 22, Gasparini 11, Vinčić, Štalekar, Koncilja 2, Klobučar 1, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 12.



Petek:

SRBIJA - SLOVENIJA

D. S.