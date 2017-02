Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar je četrtič to sezono nastopil v velikem finalu, kjer pa se ni izšlo po željah. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Flisar po razburljivem finišu velikega finala potegnil najkrajšo

Zmagal Arnaud Bovolenta

25. februar 2017 ob 09:39,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filip Flisar je na tekmi krosistov za svetovni pokal v Sunny Valleyju v Rusiji osvojil četrto mesto. Zmagal je Francoz Arnaud Bovolenta.

Olimpijski podprvak iz Sočija je na jugu Urala slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Drugi je bil Nemec Tim Hronek, tretji pa še en Nemec Daniel Bohnacker. V velikem finalu najboljše četverice je najbolje kazalo Flisarju, ki je bil v vodstvu do zadnje četrtine proge, nato pa je v ključnem delu naredil napako in izgubil hitrost, tako da so ga v desnem zavoju tekmeci prehiteli. Zaključek je bil zelo razburljiv in izenačen, odločal je fotofiniš. Bovolenta je v cilju končal v zaščitni ogradi.

Izločilne boje je Flisar začel odlično in bil prvi v svoji skupini osmine finala. V četrtfinalu je prav tako ves čas smučal na enem od prvih dveh mest. Šele tik pred ciljem ga je ugnal Kanadčan Kevin Drury. V polfinalu je Flisar spet smučal odlično. V drugi polovici se je prebil v vodstvo in bil v cilju pred Timom Hronekom.

T. O.