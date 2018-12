Točno opoldne - superveleslalom iz Val Gardene (na TV SLO 2/MMC-ju)

Kako se bo razpletel tretji superveleslalom zime za smučarje?

14. december 2018 ob 11:37,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 11:52

Val Gardena - MMC RTV SLO

Slovita proga Saslong v Val Gardeni gosti hitri konec tedna za alpske smučarje. Petek po sporedu prinaša superveleslalom, v soboto sledi klasični smuk. Današnji super-G si oglejte na TV SLO 2/MMC-ju!

Na štartu je tudi četverica Slovencev, pri čemer dva štartata med najboljšimi. Boštjan Kline ima številko 12, Martin Čater pa 21. Takoj za elitno skupno s številko 26 nastopi še Klemen Kosi. Proti koncu nastopajočih s št. 42 tekma čaka Miha Hrobata.

V Lake Louisu in Beaver Creeku je največ točk na prvih dveh superveleslalomih zime 2018/19 nabral Švicar Mauro Caviezel, ki je bil drugi in tretji. Prvi superveleslalom v Kanadi je dobil Norvežan Kjetil Jansrud, na drugem v ZDA je slavil Max Franz.

Za najhitrejšimi alpskimi smučarji sta v Val Gardeni dva smukaška treninga. Na sredinem prvem treningu je bil najhitrejši Američan Travis Ganong, v četrtek pa je bil najhitrejši Avstrijec Max Franz.

VAL GARDENA, superveleslalom (M):

Štartna lista (petek ob 12.00): 1 A. THEAUX FRA 3 M. CAVIEZEL ŠVI 5 B. FEUZ ŠVI 6 C. INNERHOFER ITA 7 H. REICHELT AVT 8 D. PARIS ITA 9 K. JANSRUD NOR 11 A. A. KILDE NOR 12 B. KLINE SLO 13 A. L. SVINDAL NOR 15 V. KRIECHMAYR AVT 17 M. FRANZ AVT 19 M. MAYER AVT 21 M. ČATER SLO 26 K. KOSI SLO 42 B. HROBAT SLO