Trstenjakovo v polfinalu čaka neugodna Nemka

Preostali Slovenci hitro končali boje

21. april 2017 ob 14:10

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Tina Trstenjak (do 63 kilogramov) se je na evropskem prvenstvu v judu v Varšavi prebila v polfinale.

Olimpijska prvaka je bila v prvem krogu prosta. V osmini finala je s končnim prijemom zlomila odpor Rusinje Darje Davidove. V četrtfinalu je imela več dela z Italijanko Edwige Gwend, ki jo je premagala v podaljšku. Po 30 sekundah dodatka ji je uspel vazari.

V polfinalu se bo varovanka Marjana Fabjana pomerila z Nemko Martyno Trajdos, ki jo je slovenska šampionka premagala tudi v lanskem polfinalu evropskega prvenstva v Kazanu. A Nemka je izredno nevarna tekmica, ki je Trstenjakovo ugnala v finalu evropskih iger 2015 v Bakuju, ki so štele tudi kot evropsko prvenstvo, dobila pa je tudi zadnji medsebojni dvoboj decembra lani na grand slamu v Tokiu.

Drugi slovenski tekmovalci so izgubili zelo hitro. Anko Pogačnik (do 70 kg) je ugnala 19-letna Nemka Giovanna Scorccimarro. "Odlično je bila pripravljena name. Vedela sem, kaj dela, poznam jo s priprav, a danes nisem našla rešitve za njen gard," je tekmo ocenila Pogačnikova.

Dvajsetletno Andrejo Leški je ugnala Rusinja Jekaterina Valkova. "Zame je bila velika čast že, da sem se uvrstila sem. Rusinja je bila seveda bolj izkušena in tudi fizično močnejša, a tudi sama sem šla na zmago, mislim pa, da so dvoboj odločile izkušnje. Seveda sem rahlo razočarana, saj na EP nisem prišla samo na trening, a tako se je izšlo in treba je gledati naprej," je po tekmi povedala Andreja Leški.

Za Martina Hojaka je bil usoden nekdanji evropski prvak Loic Karval iz Francije. "Razpletlo se je drugače kot lani. Danes očitno ni bil moj dan, a cela borba je bila odvisna od ene tehnike. Prišlo je tudi do lomljenja roke, vse je bilo seveda legalno, a sem zato padel na hrbet, dobil sem jo tudi po očesu, da komaj vidim, in pač izgubil. Tudi nasprotnik je bil odlično pripravljen name," je po porazu dejal Hojak.

Slovenci bodo nastope na EP-ju sklenili v soboto, ko bosta na tatamiju še Mihael Žgank v kategoriji do 90 kg in Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg.

