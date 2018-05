Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Planica bo leta 2023 gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju! Foto: BoBo Dodaj v

V četrtem poskusu le uspelo: Planici svetovno prvenstvo 2023

Edini protikandidat je bil Trondheim

17. maj 2018 ob 18:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Planica je dobila organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023. Edini protikandidat je bil Trondheim.

Delegati na kongresu Mednarodne smučarske zveze na Pelopenezu v Grčiji so podprli planiško kandidaturo. Glasovalo je 16 članov predsedstva, med nimi tudi Janez Kocijančič.

Planica, ki se od leta 2015 ponaša s sodobnim nordijskim središčem, je že trikrat kandidirala za svetovno prvenstvo, prvič pred šestimi leti v Južni Koreji, a jo je "premagal" Lahti, ki je lani gostil svetovno prvenstvo. Neuspešni sta bili tudi kandidaturi za SP 2019 in SP 2021. Četrtič je vendarle uspelo, s čimer je nekako pozabljen tudi visok vložek ob vseh dozdajšnjih kandidaturah (skupaj okrog 800 tisoč evrov).

Petnajstčlanska slovenska delegacija je bila pred glasovanjem optimistična, saj se je kandidature lotila pogumneje kot v preteklih letih. Obljube delegatov, da je res že čas za Planico, so se izkazale za verodostojne in Slovenija bo tako čez pet let gostila do zdaj najodmevnejše zimsko tekmovanje.

Naslednje leto bo svetovno prvenstvo gostil Seefeld, leta 2021 pa bodo najboljši nordijci v Oberstdorfu.

T. O.