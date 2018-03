Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vabljeni na prvi kolesarski izziv sezone! Foto: KK Izvir Vipava Dodaj v

V Vipavi v nedeljo začetek kolesarske sezone za amaterje

Trasa skorajda brez ravnin

19. marec 2018 ob 19:20

Vipava - MMC RTV SLO

V nedeljo, 25. marca, se bo na Slapu pri Vipavi začela sezona Pokala Slovenije za amaterske kolesarje. Gre za 5. dirko Slap-Lože.

Tekmovanje na začetku pomladi organizira Kolesarski klub Izvir Vipava, trasa pa poteka med vinogradi ter po ozkih ulicah vasi Slap in Lože. Štart in cilj dirke sta v vasi Slap pri Vipavi, od koder se kolesarji podajo skozi vas na trg, od tam pa spustijo po ozki ulici in pozneje med vinogradi v vas Lože. Sledi položen spust proti mostu čez Močilnik, pri katerem v levem ovinku tekmovalci obrnejo nazaj proti Slapu. Popolne ravnine v celotnem krogu ni, največji napor pa predstavlja zaključni približno 400 metrov dolg klanec, v katerem marsikateri kolesar odpade iz skupine.

Tehnično zahtevnost krogu doda vožnja skozi vas Slap in morebiten bočni veter.

Dirka je organizirana v dveh startih, od tega kolesarke v kategorijah ženske in starejši kolesarji v kategoriji Masters E in starejši, štartajo prvi ob 12. uri in odpeljejo 10 krogov (42 km).

Mlajše kategorije – Amater in Master A-D štartajo v drugem startu, ki dirko začne 15 minut po prihodu zadnjega tekmovalca iz prvega štarta v cilj. Tekmovalci v drugem startu odpeljejo 15 krogov (63 km).

Lani je na 4. dirki Slap-Lože zmagal Gregor Sikošek (JB Team), drugi je bil Matej Lovše, tretje mesto pa si je privozil Matej Kravos (oba TUŠ T.E.A.M.).

T. O.