Vijoličasti tudi pred povratno tekmo v karanteni

Rožman: Igra nas lahko navdaja z optimizmom

18. julij 2018 ob 19:43,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 19:44

Maribor,Domžale - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora, Domžal in velenjskega Rudarja bodo v četrtek odigrali povratne tekme 1. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo.

Na prvi tekmi so si najboljše izhodišče pripravili Velenjčani, ki so kar s 7:0 odpravili Tre Fiori iz San Marina. Zmagali so tudi Mariborčani, z 1:0 so ugnali Partizan, Domžale so remizirale s Širokim Brijegom z 2:2.

Knapi so praktično že v drugem krogu tekmovanja in z mislimi so bolj v uvodu v prvoligaško sezono, ki jo bodo prihodnji teden odprli s tekmo proti Mariboru, v Evropi pa bo sledilo nadaljevanje proti nekdanjemu nogometnemu velikanu Steaui iz Bukarešte. Za močan test je ekipa iz San Marina premalo, pa čeprav v velenjskem taboru poudarjajo, da nikogar ne podcenjujejo. A vseeno so Štajerci tik pred potjo v Italijo v Beljaku odigrali prijateljsko tekmo z moskovskim Spartakom, ki je bila prava priprava za nadaljevanje. Velenjčani so sicer izgubili z 1:3 (1:2), a vseeno prikazali dobro igro in imeli priložnosti za drugačen razplet.

Milanič: Vemo, kako velik izziv je Evropa

V dobrem položaju so tudi Mariborčani, ki so pred tednom dni v Tirani z 1:0 premagali Partizan, a na premieri pred domačimi gledalci v Ljudskem vrtu bodo morali na novi travnati podlagi uvrstitev v drugi krog še potrditi. "Zgrešeno bi bilo, če bi kdo menil, da je ta rezultat dovolj. Tudi v Tirani smo se vmes ustavili za nekaj časa in je bilo v nadaljevanju slabše. Ob znova vzpostavljeni pobudi in naši aktivnejši igri pa smo delovali dobro, bili nevarnejši. Tisto vmesno obdobje je dovolj veliko opozorilo, da ima nasprotnik kakovost, ki mu je ni uspelo izraziti le zaradi tega, ker smo bili dobri," je pred tekmo povedal trener vijoličastih Darko Milanič.

"Fantje, ki so bili med potniki v Tirano, bodo tudi tokrat v karanteni. Manjkata Šme in Doumbia zaradi poškodb, drugi so zdravi ter pripravljeni za boj. Vemo, kako velik izziv nam je Evropa, kaj hočemo in nekaj dobrih elementov s prve tekme želimo še nadgraditi. Cilj je jasen. Napredovanje, ob dobri predstavi," je dodal. Milanič je novosti za povratni dvoboj razbral tudi iz videoanalize prve tekme, še vedno pa poudarja, da gre za nevarnega in kakovostnega tekmeca.

Tudi Domžalčani niso v slabem položaju, saj so se z gostovanja v Širokem Brijegu vrnili brez poraza in z dvema doseženima goloma, a s predstavo niso mogli biti popolnoma zadovoljni, saj so vodili že z 2:0. Trener Domžal Simon Rožman je zadovoljen z odnosom igralcev, ki so ga pokazali na treningih v zadnjih dneh, pred povratno tekmo ima na voljo vse igralce, ki jim motiva ne manjka. "Iz Širokega Brijega smo se vrnili z dobrim izhodiščem, ki nam omogoča, da sami odločamo o svoji usodi. Če se ozremo na prvi dvoboj, smo v prvem polčasu prikazali zelo dobro igro, nato pa v nadaljevanju malce padli, kar je na začetku sezone, ko vse stvari še niso na optimalni ravni, tudi nekoliko razumljivo. Vseeno nas lahko naša igra navdaja z optimizmom, veseli tudi dejstvo, da so vsi nogometaši zelo željni ter motivirani, da prikažejo kar najboljšo možno predstavo," je dejal Rožman.

"Pričakujem dobro tekmo. Težko tekmo, taka je bila prva. Poskušali bomo igrati najbolje. Široki je dobra ekipa, mislim, da smo odigrali dobro tekmo, napravili dober rezultat," je pristavil Senijad Ibričić, ki je na novinarski konferenci še uradno dobil nagrado za najboljšega igralca zadnje sezone v Prvi ligi TS.

Evropska liga, 1. predkrog, povratna tekma četrtek ob 20.15:

MARIBOR - PARTIZANI (ALB) 1:0

Ob 20.45:

TRE FIORI (SMA) - RUDAR VELENJE 0:7

Ob 21.00:

DOMŽALE - ŠIROKI BRIJEG 2:2

T. J.