Višnarjeva po zlomljeni palici obstala v četrtfinalu

V četrtfinalu izpadle še Fabjanova, Lampičeva in Čebaškova

23. februar 2017 ob 15:19,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 18:27

Lahti - MMC RTV SLO

Katja Višnar je v kvalifikacijah šprinta v prosti tehniki postavila tretji čas, v četrtfinalu pa imela veliko smole, ko se ji je takoj po začetku zlomila palica. Svetovna prvakinja je postala Maiken Caspersen Falla.

26-letna Norvežanka je na svetovnih prvenstvih osvojila drugo zlato medaljo, prvo pa v posamični konkurenci. Že v kvalifikacijah je postavila najboljši čas in v izločilnih bojih ves čas narekovala ritem. Tako je bilo tudi v finalu, kjer je napadla na vzponu in priborjeno prednost zadržala do konca. Presenetljivo sta se na oder za zmagovalke zavihteli dve Američanka. Srebro je osvojila Jessica Diggins, bron pa Kikkan Randall.

Vse štiri Slovenke so se prebile v izločilne boje, a obstale v četrtfinalu. Alenka Čebašek je bila na koncu 18., Anamarija Lampič 20, Katja Višnar 21., Vesna Fabjan pa 26.

Višnarjeva je tekla v četrti četrtfinalni skupini. Že na začetku je zlomila palico. Padla je na zadnje mesto, nato ujela priključek, se prebila na čelo, toda popustila in v skupini zasedla peto mesto. Najhitrejša je bila Digginsova. Lampičeva je nastopila v drugi četrtfinalni skupini. Prepričljivo je bila najboljša zmagovalka Falla, Lampičeva pa je v cilj prišla na petem mesto, a nato zaradi diskvalifikacije Švicarkse Laurien van der Graaf pridobila eno mesto. Tretjo četrtfinalno skupino je dobila Rusinja Natalija Matvejeva, Čebaškova je bila četrta.

V peti četrtfinalni skupini je tekla Fabjanova, ki je v zaključku popustila in bila šesta. Pred tem se je borila za napredovanje, a so bile tekmice v šprintu močnejše. V cilj je prva prišča Švedinja Ida Ingemarsdotter, s četrtim mestom pa je izpadla tudi Norvežanka Marit Bjoergen. V polfinalu je po padcu brez bojev za medalje ostala Švedinja Stina Nilsson, ki je v svetovnem pokalu dobila zadnje tri šprinte v prostem slogu.

Katja Višnar je imela tretji čas kvalifikacij. Na 1,4 km dolgi progi je bila le 2,52 sekunde počasnejša od Falle. Drugi čas je postavila Finka Mari Laukkanen. Vesna Fabjan je zasedla 16. mesto, Alenka Čebašek je bila 18., za las pa se je naprej prebila Anamarija Lampič, ki je bila 30.

V moški konkurenci je svetovni prvak postal Italijan Federico Pellegrino. Srebro je osvojil Rus Sergej Ustjugov, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, tretji pa je bil Norvežan Hoesflot Johannes Klaebo. V izločilne boje se ni prebil noben izmed treh Slovencev. Blizu sta bila na 1,6 km progi Miha Šimenc na 35. mestu, za izločilnimi boji je zaostal le 1,53 sekunde, in Janez Lampič, ki je bil 37. Miha Dolar je bil 62.

Šprint prosto (Ž): 1. M. C. FALLA NOR 3:02,34 2. J. DIGGINS ZDA +1,66 3. K. RANDALL ZDA 3,76 4. H. FALK ŠVE 3,91 5. I. INGEMARSDOTTER ŠVE 4,42 6. S. CALDWELL ZDA 5,37 ... 18. A. ČEBAŠEK SLO 20. A. LAMPIČ SLO 21. K. VIŠNAR SLO 26. V. FABJAN SLO

Šprint prosto (M): 1. F. PELLEGRINO ITA 3:13,76 2. S. USTJUGOV RUS +0,15 3. J. H. KLAEBO NOR 0,44 4. F. H. KROGH NOR 0,67 5. P. NORTHUG NOR 12,15 6. R. HAKOLA FIN 12,28 ... 35. M. ŠIMENC SLO 37. J. LAMPIČ SLO 62. M. DOLAR SLO

