Wawrinka od zmage nad Federerjem oddaljen le dve točki

Naporen (a uspešen) dan za Novaka Đokovića

18. avgust 2018 ob 08:39

Cincinnati - MMC RTV SLO

Stan Wawrinka na trdi podlagi še nikoli ni bil tako konkurenčen Rogerju Federerju kot v petek v Cincinnatiju, a slovitemu rojaku vendarle ni mogel preprečiti uvrstitve v polfinale.

Švicarski obračun v četrtfinalu teniškega turnirja ATP serije 1.000 se je končal z izidom 6:7 (2), 7:6 (6) in 6:2 v korist Federerja, ki je na trdi podlagi dobil vseh 16 obračunov z Wawrinko (skupno pa vodi z 21:3). Ta je dobil prvi niz, v drugem, ki ga je prav tako odločila podaljšana igra, pa je bil le še dve točki oddaljen od zmage. Toda pri njegovem vodstvu 4:6 je naslednje štiri točke osvojil Federer.

Nevihta je nato prekinila dvoboj, v nadaljevanju pa je prevladoval Federer, ki je s svojim prvim brejkom (izkoristil je šele osmo priložnost) v tretjem nizu povedel s 4:2 in dobil tudi naslednji igri, s čimer si je malo pred polnočjo (dvoboj je trajal dve uri in 19 minut) zagotovil polfinale, kjer bo njegov tekmec David Goffin.

Wawrinka, ki se po lanskih težavah s kolenom vrača med najboljše, ima vseeno veliko razlogov za dobro voljo: "Zame je to velika zmaga, če vem, kje sem bil pred enim letom. Igram odlično, vsak dan sem boljši. Prejšnji teden me je ustavil Nadal, tokrat Federer. To sta prva igralca sveta!"

V treh nizih je svoje delo opravil tudi Novak Đoković, ki je imel naporen delovnik. Najprej je moral dokončati dvoboj osmine finala (proti Grigorju Dimitrovu je tretji niz dobil s 6:4; dvoboj je bil v četrtek prekinjen pri izidu 2:1 v zadnjem nizu), nato pa mu je nasproti stal Kanadčan Miloš Raonić. Đoković je zmagal s 7:5, 4:6 in 6:3.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000, CINCINNATI

(5.669.360 dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - RAONIC (KAN)

7:5, 4:6, 6:3



ČILIĆ (HRV/7) - CARRENO BUSTA (ŠPA/13)

7:6, 6:4



GOFFIN (BEL/11) - DEL POTRO (ARG/4)

7:6, 7:6



FEDERER (ŠVI/2) - WAWRINKA (ŠVI)

6:7, 7:6, 6:2

MEDNARODNI TURNIR WTA SERIJE PREMIER, CINCINNATI

(2.874.299 dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

HALEP (ROM/1) - CURENKO (UKR)

6:4, 6:1



SABALENKA (BLR) - KEYS (ZDA/13)

6:3, 6:4



KVITOVA (ČEŠ/8) - MERTENS (BEL/15)

7:5, 5:7, 6:3



BERTENS (NIZ) - SVITOLINA (UKR/5)

6:4, 6:3

T. O.