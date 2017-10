Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vita Lukan na rokah slovenske mladinske reprezentance. Foto: Klemen Kejžar Dodaj v

Za prihodnost slovenskega plezanja se ni bati

Dobro nastopali tudi kadeti

2. oktober 2017 ob 12:06

Perm - MMC RTV SLO

Športna plezalka Vita Lukan je v Permu v Rusiji osvojila naslove evropske mladinske prvakinje v težavnosti in na prestolu nasledila Janjo Garnbret.

16-letna Radovljičanka je postala tudi skupna zmagovalka evropskega mladinskega pokala in si poleg Lučke Rakovec priplezala vstopnico za mladinske olimpijske igre prihodnje leto.

"Že po dobrih kvalifikacijah in polfinalu sem vedela, da sem konkurenčna najboljšim. Zelo sem zadovoljna z izidom tekme, predvsem zaradi relativno sproščenega plezanja v finalu, ki mi je omogočilo osredotočen in premišljen nastop. Najbolj me veseli, da sem na vrhu finalne smeri res uspela dati vse od sebe, kar da tej zmagi še večjo vrednost, saj so bile razlike med finalistkami zelo majhne in so odločale že malenkosti. Resnično bi si težko predstavljala boljši zaključek mladinske sezone, saj mi je zlata medalja na tej tekmi poleg naslova mladinske evropske prvakinje prinesla tudi prvo mesto v skupnem seštevku evropskega pokala. S tem je evropska mladinska sezona za to leto končana, novembra pa je na sporedu še članski svetovni pokal v Kranju, ki se ga že zelo veselim," je bila navdušena Lukanova.

Lukanova je že lani posegala po najvišjih mestih, saj je na svetovnem mladinskem prvenstvu dosegla bron v težavnosti in srebro v balvanih.

V kadetski konkurenci sta dobro nastopili tudi Mia Krampl (AO PD Kranj) na petem in Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak) na 12. mestu. Poleg odličnih kadetinj je imela slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju finaliste tudi med kadeti, kjer se je Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica) s četrtim mestom približal stopničkam.

