Zadnji smukaški trening dobila Siebenhoferjeva

V četrtek moški slalom in ženska kombinacija

20. februar 2018 ob 05:03

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ramona Siebenhofer je bila najhitrejša na zadnjem treningu olimpijskega smuka. Smučarke se bodo za medalje borile v sredo ob 3.00.

Avstrijka je sicer izpustila ena vrata. Dve desetinki je zaostala Švicarka Michele Gisin, še stotinko več pa Italijanka Nadia Fanchini.

Četrto mesto je z 29 stotinkami zaostanka zasedla Lindsey Vonn, ki je bila pet stotink sekunde hitrejša od rojakinje Mikaele Shiffrin na petem mestu. Vonnova je glavna favoritinja za zlato medaljo, ki jo je v tej disciplini osvojila že v Vancouvru pred osmimi leti. Na prvem treningu je postavila najboljši čas, na zadnjih dveh pa je odpeljala zelo zadržano v spodnjem delu. Shiffrinova bo izpustila specialni smuk, posvetila se bo četrtkovi kombinaciji.

Ana Bucik je zaostala več kot tri sekunde in osvojila 33. mesto, Maruša Ferk pa je bila ena od osmerice, ki se je odločila, da zadnji trening izpusti.

Zaradi neugodne vremenske napovedi so se organizatorji odločili za spremembe pri četrtkovem moškem slalomu. Prva vožnja se bo začela že ob 2.00 po slovenskem času, druga pa ob 5.30, obe torej 15 minut prej, kot je bilo predvideno.

V četrtek bosta tako dve tekmi v alpskem smučanju, saj so se dan prej, kot je bilo predvideno, odločili izvesti tudi žensko kombinacijo. Smukaški del kombinacije se bo začel ob 3.30 po slovenskem času, slalom pa ob 7.00. Organizatorji so pojasnili, da je za petek napovedan močan veter, zato so se odločili izvesti tekmovanje dan prej zaradi varnosti smučark.

Tretji trening: 1. R. SIEBENHOFER AVT 1:40,67 2. M. GISIN ŠVI +0,20 3. N. FANCHINI ITA 0,21 4. L. VONN ZDA 0,29 5. M. SHIFFRIN ZDA 0,34 6. R. MOWINCKEL NOR 0,35 7. L. GUT ŠVI 0,48 8. N. DEFAGO ITA 0,55 9. J. SCHNARF ITA 0,58 10. R. HAASER AVT 0,59 ... 33. A. BUCIK SLO 3,17 Maruša Ferk ni štartala.

A. G.