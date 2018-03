Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Calcitu se je poznala odsotnost treh pomembnih igralcev: Saša Štalekarja, Andreja Štembergar Zupana in Domna Kotnika. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Posojilnica Dob osvojila Srednjeevropsko ligo

ACH Volley tretji

10. marec 2018 ob 22:49

Pliberk - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji Posojilnice Dob so v finalu zaključnega turnirja Srednjeevropske lige, ki ga je gostil Pliberk, s 3:1 v nizih (22, -19, 20, 17) premagali Calcit Volley.

Korošce je do uspeha popeljal slovenski trener Matjaž Hafner, zanje pa igrata tudi Slovenca Nejc Pušnik in Mario Koncilja. To je prvi naslov za Posojilnico Dob v regionalni ligi.

Najbolj je lahko slovenskim podprvakom žal za izenačen prvi niz, ki bi lahko tekmo zasukal v drugo smer. Večji del so bili v prednosti, a so ga izgubili v končnici. Predvsem zaradi svojih napak so se znašli v zaostanku z 18:20, Dobljani pa so prednost po zaslugi Poljaka Lukasza Wieseja, ki je v prvem nizu dosegel devet točk, ohranili do konca.

Tudi drugi niz se je za Calcit Volley začel obetavno, saj so na servis Tineta Kvasa zaostanek dveh točk spremenili v vodstvo s 6:2, prednost štirih točk pa so imeli tudi ob prvem tehničnem odmoru. Vendar nadaljevanje ni bilo več tako uspešno, Kamničani so spet "padli" na sprejemu, kar so domačini izkoristili in na deseti točki izid izenačili, a so bili ob drugem tehničnem odmoru z dvema točkama vseeno v prednosti slovenski podprvaki, ki so na servis Jureta Laknerja domačim pobegnili na tri točke (19:16). Razpoloženi Vidmar je poskrbel za plus štiri v korist Calcit Volleyja (21:17), na servis Tineta Kvasa so Kamničani dosegli še tri točke, za izenačenje v nizih pa so z lastno napako poskrbeli kar domači odbojkarji.

Na začetku tretjega niza sta se ekipi menjavali v vodstvu, s točko prednosti pa so na prvi tehnični odmor odšli domači, ki so po njem povedli z 10:8. Ob Wieseju je bil v domači ekipi v napadu neustavljiv še David Michel, prav omenjeni dvojec pa je imel največ zaslug, da je pred vstopom v končnico niza Posojilnica Aich/Dob vodila z 21:18. S tem pa težav za Kamničane, ki so bili premalo prodorni v napadu, še ni bilo konec, kajti domači so prišli do kar petih zaključnih žog za vodstvo z 2:1 v nizih. Izkoristili so drugo.

Tudi začetek četrtega niza je bil izenačen, spet pa so ob prvem tehničnem odmoru vodili Hafnerjevi varovanci. Podobno kot v tretjem nizu so tudi v četrtem Dobljani prvi prišli do malce občutnejše prednosti pri rezultatu 12:9, prednost pa do drugega tehničnega odmora povišali na šest točk. Očitno je utrujenost naredila svoje, saj se Slovenci do konca niso več pobrali.

Tretje mesto je osvojil osemkratni prvak ACH Volley, ki je pred tem s 3:1 premagal zagrebško Mladost. Pred tem je ACH v polfinalu izločil Calcit.

SREDNJEEVROPSKA LIGA (M)



ZAKLJUČNI TURNIR, Pliberk



Finale:

Calcit Volley - POSOJILNICA DOB

1:3 (-22, 19, -20, -17)

Calcit Volley: Pereira 17, Hribar, Golob, Novljan 8, Ratek, Gil, Vidmar 17, Okroglič 6, Štalekar, Kvas 1, Lakner 6, Kotnik, Štembergar Zupan, Lazar.

Posojilnica Dob: Siewierski, Petraš 4, Hruška 4, Krol 12, Steiner,, Michel 13, Vuorinen 3, Rainer, Pušnik 4, Kremer, Wiese 28, Koncilja 7.





Za tretje mesto:

ACH VOLLEY - Mladost Zagreb

3:1 (23, -19, 21, 19)



Polfinale:

ACH Volley - CALCIT VOLLEY

1:3 (-22, -23, 15, -20)



POSOJILNICA DOB - Mladost Zagreb

3:1 (16, 18, -23, 16)

A. V.