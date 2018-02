Kos: Jakov zna pravi čas dati vse od sebe in pokazati, kaj zmore

"Veliko favoritov je ostalo brez kolajne, mi pa jo imamo"

23. februar 2018 ob 18:39

Pjongčang - MMC RTV SLO

Glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Tomaš Kos ponosen in zadovoljen zapušča olimpijski Pjongčang. Biatlon je prinesel Sloveniji edino kolajno, ob tem pa še nekaj lepih uvrstitev.

"Z rezultati na teh igrah smo lahko zadovoljni. Imamo medaljo. Če pogledamo, je veliko favoritov pogorelo in ostalo brez kolajne, mi pa jo imamo. Glede na izide in ekipo, kakršno imamo, smo po mojem mnenju naredili nekaj zelo dobrih rezultatov. Pred odhodom na olimpijske igre takšnih nismo pričakovali. Na začetku sta mraz in veter res zaznamovala igre, a smo tega vajeni. Nismo dvoranski šport, ampak smo zimski, tako da to ni nič nenavadnega," je češki strokovnjak na čelu slovenskega biatlona povedal po zadnji preizkušnji v Južni Koreji.

Biatlonska tekmovanja so se zaključila z moško štafeto, kjer je slavila Švedska pred Norveško in Nemčijo. Slovenija je bila deseta, nastopila pa je brez srebrnega s posamične preizkušnje na 20 km Jakova Faka. Tako so ekipo sestavljali Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Lenart Oblak: "To deseto mesto je lep rezultat. Prva polovica tekmovalcev je imela boljše vremenske razmere, potem pa je začel pihati kar močan veter. Naša dva mlada tekmovalca Mitja Drinovec in Lenart Oblak sta se v teh razmerah dobro znašla. Konkurenca je izenačena. Imamo to številko deset in z uvrstitvijo smo jo tudi potrdili."

"Moramo sprejeti odločitev Jakova. Če ni optimalno razpoložen, bi bil z njim morda slabši rezultat. Težko je to reči. Veseli me, da smo tudi brez njega naredili dober rezultat. V bistvu smo se pogovarjali že po mešani štafeti, ko je dejal, da je utrujen. Imeli smo še dva dneva za regeneracijo, a ni šlo in na koncu je morda celo bolje, da je izpustil štafeto. Težko je reči, kaj bi bilo, saj so bile razmere zelo težke. Tudi Martin Fourcade, ki je najboljši biatlonec na svetu, je moral v kazenski krog. Lenart se je znašel in veseli nas, da je dobro opravil svojo nalogo," je Fakovo odločitev komentiral Kos, čeprav je Bauer dejal, da ga ne razume in je nad odpovedjo razočaran.

Kos verjame v podmladek slovenskega biatlona

Najboljši slovenski biatlonec je imel na prvih dveh preizkušnjah v Pjongčangu veliko težav, nato pa na posamični tekmi navdušil, ko je zadel vseh 20 strelov in si priboril srebrno medaljo: "Vsak vrhunski tekmovalec, ki se pripravlja na olimpijske igre, potem ko pride sem, želi medaljo. Zato se tekmuje in temu se podreja vse športno življenje. Vedeli smo, v kakšnem stanju je Jakov. Je tekmovalec, ki zna pravi čas dati vse od sebe in pokazati, kaj zmore. To mu je uspelo že v preteklosti. Upali smo, da je pripravljen osvojiti kolajno - in to mu je uspelo. Izpolnil je cilj, ki si ga je zastavil."

Če je v zadnjih letih slovenski biatlon slonel na Faku, Bauerju in Teji Gregorin, pa zdaj iz ozadja prihajajo tudi mlajši. V ženski konkurenci se je na posamični preizkušnji na 15 km izkazala 20-letna Urška Poje, ki je podrla vse tarče in z 12. mestom prišla do uspeha kariere: "Urša je zelo dobro opravila svoj nastop. Je še mladinka in lahko smo ponosni, da imamo tako tekmovalko. Veseli me, da je dobila možnost za nastop na igrah, kjer je pridobivala izkušnje in naredila svoj maksimum."

"Morda je prišlo do manjše luknje, ko mlajši niso prihajali in zamenjevali starejše. Če hočemo zadržati solidno ekipo, mora vsake toliko let priti vrhunski tekmovalec, ki zapolni to luknjo. Morda bo trajalo nekaj let, dokler ženska ekipa ne bo kompaktna. Vendar imamo po daljšem času žensko mladinsko reprezentanco. Delamo na tem. Nekaj podmladka je in imamo vrhunske mladinske trenerje. Ni tako črno, kot je bilo morda videti kakšno leto nazaj. Treba je trdo delati in verjamem, da se bodo rezultati pokazali. Mislim, da bi se nekaj teh mladih že pokazalo do konca naslednjega olimpijskega ciklusa," je o prihodnosti slovenskega biatlona dejal Kos.

Cilj do konca sezone zadržati Fakovo tretje mesto

Verjame, da Fak in Bauer lahko nastopita tudi na naslednjih igrah čez štiri leta v Pekingu. Glede nastopov Bauerja je dodal: "Klemen je dobro začel in naredil lepe rezultate. Vedno mu nekako en strel zmanjka do odličja. Je vrhunski tekmovalec, a še vedno ga muči streljanje. Že od mladinskih kategorij ima s streljanjem probleme. Delamo vse za to, a vseeno pride do tega." Češki strokovnjak, ki mu pogodba poteče po koncu sezone, glede nadaljevanja pa ni želel komentirati, je misli že usmeril proti nadaljevanju svetovnega pokala, kjer biatlonce čakajo še tri prizorišča, Kontiolahti, Oslo in Tjumen: "Glavni cilj je zadržati tretje mesto Faka v skupnem seštevku. Cilj je tudi, da moška ekipa zadrži deseto mesto, kjer smo trenutno. Tudi dekleti morata zadržati mesto in da imamo naslednjo sezono znova tri tekmovalke v svetovnem pokalu."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik