"Zaradi takih težav ljudje ne morejo delati, kaj šele, da bi se ukvarjali s športom"

Medalje niso napovedovali, a so verjeli vanjo

24. februar 2018 ob 12:30

Pjongčang - MMC RTV SLO

Žan Košir je v Pjongčangu potrdil, da olimpijske igre pišejo posebne zgodbe. V zadnjih letih je imel ogromno težav s hrbtom, zato je v Južni Koreji sodeloval s šestimi fizioterapevti.

Eden izmed njih je Jure Bornšek, ki je po osvojenem bronu 33-letnega deskarja na paralelnem veleslalomu, povedal, za kako hude težave gre: "Zdravstvenih podrobnosti zaradi poklicne etike ne smem razkriti. Lahko pa povem, da gre za hude težave s hrbtom, zaradi katerih po navadi ljudje ne morejo delati, kaj šele, da bi se ukvarjali s športom. Zato res kapa dol Žanu."

Košir je pred štirimi leti v Sočiju osvojil dve medalji – tedaj so se namreč alpski deskarji za kolajne borili tudi še v slalomu. Bil je srebrn in bronast, zatem pa je sledila sanjska sezona 2014/15, ko je postal svetovni podprvak in osvojil veliki kristalni globus, hkrati pa še dva mala za zmago tudi v razvrstitvi obeh disciplin. Zatem so se pojavile težave s hrbtom, ki so zaznamovale olimpijado po Sočiju. V naslednjih dveh letih veliko ni tekmoval, a je v tem štiriletnem obdobju vendarle vse podredil Pjongčangu. Kljub težavam je izdelal načrt, ki mu ga je uspelo uresničiti.

Z Olimpijskega komiteja Slovenije so sporočili, da se bo Žan Košir iz Pjongčanga v domovino vrnil v ponedeljek zjutraj. Letalo bo na letališču Jožeta Pučnika pristalo ob 8.35, ob 9. uri pa bo skledila novinarska konferenca s Koširjem in njegovim trenerjem Jernejem Demšarjem. Srebrni biatlonec Jakov Fak se bo v Slovenijo vrnil v nedeljo ob 21.45, novinarska konferenca bo ob 22.00.



Košir je točno vedel, kaj želi

"Žan je, preden je prišel na olimpijske igre, sam vedel, da je sposoben osvojiti kolajno. Tu je sodeloval s kopico fizioterapevtov. Sprva po prihodu v Južno Korejo morda ni šlo vse po načrtih, ampak v njegovi glavi se je plan izpolnjeval. Točno je vedel, kaj želi. Vzel si je dovolj časa za počitek in terapije. Čas je imel tempiran od jutra do večera. Ni bilo dvoma, da ne bi odpeljal dobrih voženj in naredil rezultata," je povedal Bornšek, ki je bil ob njem v štartni hišici: "Bilo je čudovito. Navijam za vse slovenske športnike, ko pa kdo doseže kaj takega in ponovi veliki uspeh po zdravstvenih težavah, ki jih dobro poznam, pa je res nekaj posebnega – neverjetno."

Izjemna je pot, ki jo je prehodil Tržičan v zadnjih dveh sezonah. Čeprav so jo zaznamovale težave, ko, kot je priznal, ni bil prepričan, ali mu bo uspelo priti na olimpijske igre, si je vseeno zastavil visoke cilje. "Še vedno ostaja tisto minimalno upanje. Vendar pa v moji glavni ni, da če ne bom dobil medalje, bo to neuspeh," je bil Žan previden v pogovoru za MMC pred odhodom v Južno Korejo.

Toda misli so bile usmerjene proti tretji kolajni, in to tisti najžlahtnejši, ki mu v zbirki še manjka, kar je potrdil tudi njegov trener Jernej Demšar, ki je s Koširjem skrbno načrtoval formo: "Na srečo je bil na koncu tretji. Kolajna je le kolajna. Vendarle pa je bila zmaga naš cilj. Je pa tako razmišljal vsak tekmovalec. Zmage sicer ni, a je osvojil medaljo, in sem presrečen. Po polfinalu se je moral zbrati in nalogo je opravil, kot zna samo on. Deskal je v enakem ritmu kot pred tem. Pripravljenost in ritem dela smo ves čas stopnjevali, tu pa je doseglo vrh. V mislih sva imela samo olimpijske igre. Zadnji treningi so pokazali, da je zmožen priti do medalje, ki je nismo napovedovali, saj prave osnove za to ni bilo, smo pa verjeli, da nam lahko uspe."

Še vedno duhove buri polfinalni dvoboj s Korejcem Leejem Sang-hojem, ki je tesno slavil po fotofinišu. Mnogi so prepričani, da je bil slovenski tekmovalec hitrejši. Demšar, ki je bil nekoč tudi sam deskarski reprezentant, zdaj pa s Koširjem sodeluje v trenerski vlogi, je tudi prepričan, da je bil Košir prej v cilju. Na odločitev so se trikrat pritožili, a so bili neuspešni: "Več nismo mogli storiti. Žal ne moremo ničesar. Takšen je šport in tudi to se dogaja. Mi smo videli, da je bil Žan hitrejši, kar so nam potrdili tudi nekateri drugi, vendar so se sodniki pač odločili, da je bil hitrejši Korejec."

