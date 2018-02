Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Eric Frenzel je osvojil svojo četrto olimpijsko medaljo. Foto: Reuters Sorodne novice Eric Frenzel tekmece strl v zadnjem kilometru

Nordijska kombinacija: Po skokih v vodstvu Japonec



20. februar 2018 ob 10:14,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 12:09

Pjongčang - MMC RTV SLO

Japonec Akito Vatabe vodi po skakalnem delu nordijske kombinacije. O medaljah bo odločil 10-kilometrski tek, ki se bo začel ob 13.45.

Vatabe ima sekundo prednosti pred Norvežanom Jarlom Magnusom Riiberjem in 16 pred Avstrijcem Wilhelmom Deniflom. Sledijo trije Nemci - Eric Frenzel, Johannes Rydzek in Fabian Riessle, ki bodo štartali v razmaku desetih sekund.



Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik sta skkalni del opravila skromno in sta na 37. oziroma 38. mestu. Za vodilnim Japoncem bosta štartala več kot tri minute in pol.

Na prvi tekmi kombinatorcev je slavil Nemec Eric Frenzel pred Japoncem Akito Vatabejem in Avstrijcem Lukasom Klapferjem. Vrhovnik je bil 28., Jelenko pa 44.

Prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Po skoku: točke * 1. A. VATABE JAP 134,0 138,9 2. J.-M. RIIBER NOR 139,0 138,6 0:01 3. W. DENIFL AVT 137,5 135,0 0:16 4. E. FRENZEL NEM 136,5 132,9 0:24 5. J. RYDZEK NEM 133,5 131,2 0:31 6. F. RIESSLE NEM 130,5 130,3 0:34 7. E. HIRVONEN FIN 132,5 127,9 0:44 8. G. JAMAMOTO JAP 129,0 124,5 0:58 9. V. GEIGER NEM 129,0 124,0 1:00 10. L. KLAPFER AVT 131,0 123,0 1:04 ... 37. M. JELENKO SLO 109,0 84,4 3:38 38. V. VRHOVNIK SLO 112,5 83,4 3:42 * - zaostanek pred 10 km dolgim tekom.

R. K.