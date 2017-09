Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Berčič je napovedal boj za medaljo. Foto: Nina Jelenc Dodaj v

Berčič v finale z drugim časom, Savšek s šestim

Eva Terčelj in Urša Kragelj SP končali v polfinalu

30. september 2017 ob 13:13

Pau (Francija) - MMC RTV SLO, STA

Kanuista Anže Berčič in Benjamin Savšek sta se uvrstila v finale SP-ja v Pauu. Bolje je s slalomsko progo opravil Berčič, Savšek pa je bil kljub kazenskima sekundama dovolj hiter za najboljšo deseterico.

V polfinalu je Anže Berčič s progo opravil brez napak in se z drugim časom uvrstil v finale, ki se bo začel ob 16.09. Prenos bo na TV SLO 2. Savšek, najhitrejši med vsemi, je imel šesti čas.

V polfinalu je bil najboljši Nemec Sideris Tasiadis, v finalu pa bo nastopilo enajst kanuistov, saj sta se na deseto mesto z istim časom uvrstila Japonec Takuja Haneda in Španec Ander Elosegi.



Brez finala sta ostali kajakašici Eva Terčelj in Urša Kragelj. Terčeljeva je imela 16. rezultat polfinala, Kragljeva pa 19., potem ko je udarila dva količka in si prislužila kazen štirih sekund.

T. O.