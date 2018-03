Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fabiano Caruana se bo prvič boril za naslov svetovnega prvaka. Foto: EPA V medsebojnih obračunih ima več uspeha Magnus Carlsen, ki je dobil 21 obračunov, 11 jih je izgubil, 20 pa se jih je končalo z remijem (samo klasične partije: devet zmag Norvežana, pet Američana in 16 remijev). Foto: EPA Dodaj v

Bobby Fischer ima naslednika - Caruana v boju za naslov

Blestel v zadnjih dveh krogih

30. marec 2018 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marec ni prinesel le odgovorov na številna vprašanja v zimskih športih, prinesel je tudi ime šahista, ki bo novembra v boju za naslov svetovnega prvaka izzval Magnusa Carlsena.

Berlin je med 10. in 28. marcem gostil osmerico šahistov, ki so v dvokrožnem sistemu določili izzivalca svetovnega prvaka. Ta dvoboj bo med 9. in 28. novembrom gostil London.

Karjakin tokrat tretji

Turnir je dobil Američan Fabiano Caruana, ki je zbral devet točk, drugo mesto je osvojil Šakrijar Mamedjarov iz Azerbajdžana, tretje pa Sergej Karjakin (oba sta osvojila osem točk). Prav Rus je bil leta 2016 zadnji izzivalec Carlsena, izgubil je šele po 'podaljšku', kjer sta igrala v pospešenem šahu.

Po 12 krogih peterica v boju za zmago

Turnir je bil po pričakovanju zelo izenačen, v katerem so se številne partije končale z remijem. Še dva kroga pred koncem je bil položaj izjemno izenačen. Karjakin je z belimi figurami premagal Caruano in prevzel vodstvo, tako Rus kot Američan sta imela po sedem točk, le pol točke manj pa so imeli Mamedjarov, Kitajec Ding Liren in Rus Aleksander Griščuk. V predzadnjem krogu je Caruana z belimi figurami premagal Levona Aroniana, ki je bil z naskokom najslabši udeleženec turnirja, Karjakin pa je remiziral z Wesleyjem Sojem, kar je dalo Caruani odločilno prednost. V zadnjem krogu je Američan premagal še Griščuka in potrdil zmago.

Velemojster pred 15. rojstnim dnem

Caruana je 25-letni šahist, ki je nase opozoril še pred dvema letoma, ko je turnir izzivalcev končal na drugem mestu. Svoj razkošni talent je pokazal zelo zgodaj, saj je velemojstrski naslov osvojil le nekaj dni pred 15. rojstnim dnem.

Fischer zadnji Američan v boju za naslov

Rojen je bil v Miamiju, najprej je igral za ZDA, med letoma 2005 in 2015 za Italijo, zdaj pa spet igra za ZDA. Tako je po legendarnem Bobbyju Fischerju prvi Američan, ki bo igral za naslov svetovnega prvaka. Fischer je bil v tem položaju leta 1972, ko je na Islandiji v slovitem dvoboju ugnal Borisa Spaskega, a pozneje naslova ni branil.

S. J.