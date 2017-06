Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Tom Brady (na fotografiji z ženo in supermodelom Gisele Bündchen) je drugič zasedel vrh lestvice 100 najboljših igralcev v Ligi NFL. Foto: Reuters Brady je New England Patriotse v Houstonu popeljal do pete zmage v Super Bowlu. Za izjemno predstavo si je prislužil naziv najkoristnejšega igralca Super Bowla (četrtega v karieri). Foto: Reuters Sorodne novice Foto: New Englandu uspel preobrat epskih razsežnosti!

Brady spet najboljši v Ligi NFL

Brady v zadnjih 7 letih vselej med najboljšimi petimi v NFL-u

27. junij 2017 ob 10:46

New York City - MMC RTV SLO

Podajalca New Englanda Toma Bradyja so igralci v Ligi NFL izglasovali za najboljšega posameznika v pretekli sezoni. To je za 39-letnika drugo tovrstno priznanje odkar ga podeljujejo od leta 2011.

Za Bradyjem je nova odlična sezona, ki jo je 5. februarja letos kronal z veličastno zmago v Super Bowlu.

Šlo je za največji povratek/preobrat v zgodovini teh tekem, saj so njegovi Patriotsi proti Atlanti dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine zaostajali s 3:28, nato pa do konca rednega dela nanizali 25 zaporednih točk, v podaljšku - sploh prvem v zgodovini Super Bowla - pa zmagali po zadetku Jamesa Whitea (34:28).

Nadel si je peti šampionski prstan

Z zmago na 51. Super Bowlu v Houstonu si je Brady zagotovil peti šampionski prstan in vrh lestvice po osvojitvi Super Bowlov med podajalci. Brady je vrh lestvice 100 najboljših igralcev sezone zasedel drugič, prvič mu je to uspelo leta 2011. Lani je osvojil 2. mesto za podajalcem Caroline Camom Newtonom, tretji je bil v letih 2014 in 2015, četrti v letih 2012 in 2013.

Podal za 35 zadetkov

V sezoni 2016/17 je Brady, ki bo 3. avgusta dopolnil 40 pomladi, v rednem delu zaključil 291 od 432 podaj za 3.554 jardov in podal za 28 zadetkov. V treh tekmah končnice je zaključil 93 od 142 podaj za 1.137 jardov, dosegel je 7 zadetkov, vrgel je tri prestrežene podaje. V Super Bowlu je zaključil 43 od 62 podaj za 466 jardov, podal je za dva zadetka, eno podajo mu je Atlanta prestregla. V celotni sezoni je podal za 35 zadetkov, vrgel je pet prestreženih podaj.

Miller drugi, Jones tretji

Za lestvico najboljših 100 igralcev sta glasovala 902 igralca. Poleg Bradyja so se med najboljših deset uvrstili še Von Miller (Denver), Julio Jones (Atlanta), Antonio Brown (Pittsburgh), Khalil Mack (Oakland), Aaron Rodgers (Green Bay), Ezekiel Elliot (Dallas), Odell Beckham jr. (New York Giants), Le'Veon Bell (Pittsburgh) in Matt Ryan (Atlanta).

VIDEO New England v Super Bowlu iz pekla do raja

Mitja Lisjak