Čeferin kupil prve vstopnice za EP v dvoranskem nogometu

Na uvodni tekmi med Slovenijo in Srbijo bodo Stožice polne

20. november 2017 ob 18:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začela se je prodaja vstopnic za evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki ga bo med 30. januarjem in 10. februarjem 2018 gostila Ljubljana. Najcenejše vstopnice bodo stale le pet evrov.

Prve vstopnice je kupil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in povabil ljubitelje tega športa k čim večjemu obisku tekem v Stožicah.

"Ko smo pred leti imeli idejo, da bi v Sloveniji gostili evropsko prvenstvo v futsalu, marsikdo ni verjel, da nam bo uspelo. Danes je EP realnost. Veselim se, da bomo skupaj napolnili Stožice. Počaščen sem, da sem lahko kupil vstopnice za uvodno tekmo med Slovenijo in Srbijo. Verjamem, da boste navijači poskrbeli, da si bo celotna Evropa in sodelujoče reprezentance prvenstvo zapomnile po izjemnem vzdušju in navijanju po načelih fair playa. Bodite del spektakla tudi vi," je v videosporočilu povedal Čeferin.

Vstopnice za EP so na voljo na uradni spletni strani tekmovanja futsaleuro2018.si, na eventim.si, Petrolovih bencinskih servisih in v uradni trgovini NZS-ja v Ljubljani. Cena vstopnice druge kategorije je pet evrov, cena prve kategorije pa sedem evrov. Vstopnica sicer velja za obe tekmi dneva.

Slovenci pripravljeni na izziv

Kot je pojasnil predsednik NZS-ja Radenko Mijatović, gre za največji dogodek, ki ga je Uefa do zdaj zaupala Sloveniji oziroma NZS-ju. "Uspešno smo izpeljali že EP do 17 let, toda EP v futsalu v organizacijskem in tekmovalnem smislu zahteva veliko več. Glede na to, da smo tik pred odprtjem prvenstva, smo vse do zdaj izpeljali maksimalno in smo praktično pripravljeni na EP. Smo v zelo močni skupini, ker nam je žreb namenil dva zelo težka tekmeca, toda glede na kakovost in dobro delo reprezentance v preteklosti mislim, da smo s fanti, ki so upravičeno med prvih osem v Evropi, pripravljeni na ta izziv in da pričakujemo ob podpori navijačev in medijev tudi uvrstitev iz skupine naprej," je dejal Mijatović.

Eden tistih, ki bo v ospredju na EP-ju v Stožicah, bo selektor slovenske vrste Andrej Dobovičnik. "Za nas s fanti, za vse ljubitelje tega športa in športa na splošno je zelo spodbudno, da prodajo vstopnic nekako odpre kar sam predsednik Uefe. Upam, da se vsi skupaj zavedamo, da je to res velik dogodek," je v uvodu povedal Dobovičnik.

Glede samih priprav pa je dodal: "S fanti se nanj pripravljamo po najboljših močeh. V tem koledarskem letu smo imeli dve akciji, najprej z Nemci in pred kratkim s Poljaki. Imamo pa letos (6. decembra) v načrtu v Stožicah odigrati še tekmo s Portugalci, ki so trenutno tretja reprezentanca v Evropi. Takoj po novem letu imamo malo daljše priprave s fanti med 4. in 14. januarjem, 18. januarja pa bomo gostili še tretjo reprezentanco sveta, to je Iran. Vse to bo pokazalo, kaj dejansko lahko naredimo na EP-ju. Moja osebna želja je, da fantje pridejo na priprave res zdravi in da vsi skupaj naredimo zgodbo, ki si jo vsi želimo, ter da poskušamo napredovati v drugi del."

Kot pravijo na NZS-ju, je bilo povpraševanje po vstopnicah že do zdaj kar veliko, tako da na uvodni tekmi 30. januarja med Slovenijo in Srbijo pričakujejo kar polno dvorano, torej približno 10.000 navijačev. Drugo tekmo bodo Slovenci v skupini A igrali proti Italiji 3. februarja.

V skupini B bodo igrali Rusija, Kazahstan in Poljska, v skupini C Portugalska, Ukrajina in Romunija, v skupini D pa Španija, Azerbajdžan in Francija.

Slovenija je do zdaj igrala na petih EP-jih, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je kot edina premagala poznejše prvake Italijane, izpadla pa v četrtfinalu.

T. O.