Domača ekipa Elana pobrala smetano v Lescah

Erjavec: Najlepše je tekmovati doma

25. junij 2017 ob 15:24

Lesce - MMC RTV SLO

Na tekmi svetovnega pokala v skokih na cilj so v Lescah slavili padalci slovenske ekipe Elan. V spremenljivih vremenskih razmerah, ki so onemogočile izvedbo vseh predvidenih serij, so Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in Matej Bečan ponovili lansko zmago.

Leško tekmovanje padalcev v svetovnem pokalu običajno privabi številne padalce, tokrat se jih je pod Karavankami zbralo kar 223 iz 21 držav, domov pa so vnovič odhajali z odličnimi vtisi, čeprav prireditelji niso mogli izvesti vseh predvidenih serij. Nestanovitno vreme z vetrom in nevihtami je namreč onemogočilo izvedbo osmih serij, a so v Lescah to nadoknadili z dobro organizacijo in vloženim trudom.

Tekmovanje je bilo zavoljo spremenljivih vremenskih razmer še bolj zanimivo, poznavanje lokalnih razmer pa so najbolje izkoristili domači padalci, saj je ekipa Elan v postavi Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in Matej Bečan z lepim naskokom osvojila prvo mesto in tako ponovila lansko zmago.

Erjavec: Najlepše je tekmovati doma

Domači padalci so tekmecem strah v kosti nagnali že v prvi seriji, ko je celotna ekipa pristala v točnem centru (0 cm), prednost pa so ohranili do konca tekmovanja in se veselili nove domače zmage, že četrte na zadnjih petih tekmovanjih v Lescah. "Najlepše je tekmovati doma in če doma ekipa doseže zmago, je to najlepše, kar se lahko zgodi. Z zmago smo potrdili vzpon forme, ki naj bi vrhunec dosegla na prihajajočem svetovnem vojaškem prvenstvu. Samo tekmovanje je bilo tako kot vselej razburljivo, mi smo z odlično prvo serijo večino dela opravili že takoj na začetku, v preostalih serijah pa smo bili tudi na takšni ravni, da je zmaga ostala doma. Z zmago smo cilj morda celo presegli, zato se uspeha veselimo in se hkrati osredotočamo že za naprej," je tekmovanje ocenil Erjavec, ki je bil med Slovenci tudi najboljši posameznik na petem mestu.

Maja Sajovic tik pod stopničkami

Pri ženskah je Maja Sajovic ostala tik pod stopničkami, čeprav si je želela še kaj več. Ker je letos osredotočena predvsem na svetovno vojaško prvenstvo, z uvrstitvijo ni bila nezadovoljna: "Na domačem tekmovanju si vselej želiš skakati čim bolje, toda forma še ni na pravi ravni, predvsem sem pogrešala napadalnost, v misli ti ne sme priti kanček dvoma ali ničlo lahko zadeneš ali ne, sama pa sem v teh dvomih bila."

Padalci bodo v prihodnjih dneh pilili formo za prihajajoče svetovno vojaško prvenstvo, ki ga bo gostila Nemčija, konec julija pa jih čaka nova tekma v svetovnem pokalu, prav tako v Nemčiji.

M. L.