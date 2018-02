Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenski košarkarji na čelu z izjemnim kapetanom Goranom Dragićem so po naslovu evropskih prvakov zasenčili vse preostale dosežke v preteklem letu. Nagrado sta prevzela član ekipe Saša Zagorac in sedanji selektor Rado Trifunovič. Foto: BoBo Dodaj v

Ekipni športi prevladovali tudi pri Bloudkovih nagradah za 2017

Podelili tudi 11 Bloudkovih plaket

16. februar 2018 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dve slovenski moški članski reprezentanci - košarkarska in rokometna - ter kanuist Benjamin Savšek in alpska smučarka Ilka Štuhec so dobitniki Bloudkovih nagrad za leto 2017.

Vsi štirje nagrajenci so nagrado prejeli za vrhunski mednarodni dosežek - moška članska košarkarska reprezentanca ga je dosegla z osvojitvijo naslova evropskega prvaka, rokometna reprezentanca z bronom na svetovnem prvenstvu, Savšek in Štuhčeva pa z naslovom svetovnih prvakov v svojih disciplinah.

Na 52. podelitvi najvišjih državnih priznanj za šport na Brdu pri Kranju so podelili še 11 Bloudkovih plaket. Prejeli so jih Darko Butinar, Gorazd Hren, Ema Klinec, Rafko Križman, Matija Krnc, Primož Roglič, Janez Svoljšak, kajak - kanu dvosed Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, Ljubljanski maraton, Nogometno društvo Gorica in ženska reprezentanca do 23 let v odbojki.

Kljub neolimpijskemu letu delo odbora še težje

Predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Miroslav Cerar je v nagovoru poudaril, da odbor s posebno pozornostjo spremlja dogajanje v športnih arenah in na prizoriščih. "Leto 2017 ni bilo olimpijsko leto, a rezultati in uspehi niso izostali. Celo nasprotno! Delo odbora je bilo še težje," je poudaril.

Košarkarji poskrbeli za nacionalno evforijo

Tokrat so po njegovih besedah izstopali ekipni športi. Najprej na začetku leta 2017 rokometna reprezentanca z osvojeno bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji, nato košarkarska reprezentanca, ki je z zlato medaljo na evropskem prvenstvu poskrbela za nacionalno evforijo in to, da je beseda leta 2017 postala "evropski prvaki". Vse skupaj so podkrepile še odbojkarice do 23 let, ki so na domačem svetovnem prvenstvu osvojile srebrno kolajno.

Ena temeljnih lastnosti slovenskega športa njegova raznovrstnost

Do razpisnega roka, 16. decembra 2017, je prispelo skupno 63 vlog za 46 posameznih nominirancev, torej posameznikov, ekip, društev oziroma klubov. Za nagrado je bilo predlaganih skupno 21 kandidatov, za plaketo pa 25 kandidatov. Po mnenju Cerarja je ena temeljnih značilnosti slovenskega športa njegova raznovrstnost. Včasih je po njegovih besedah veljalo, da smo lahko Slovenci zaradi svojih lastnosti uspešni le v individualnih športih, ki zahtevajo veliko napora in vztrajnosti. Vendar pa so zacveteli tudi ekipni športi. Ne le nogomet, kot velja marsikje po svetu, marveč je v Sloveniji zares pognalo na tisoče športnih cvetov, je še dejal predsednik odbora.

Ž. K.