15. maj 2018 ob 11:22
Portorož - MMC RTV SLO

Foto: Sedem elegantnih jadrnic navdušilo gledalce v Portorožu

Prosihin: Dobrodošlica nam je veliko pomenila

15. maj 2018 ob 11:22

Portorož - MMC RTV SLO

V Portorožu se je v nedeljo zaključil jadralski spektakel, kot ga na slovenski obali ne pomnimo.

Sedem elegantnih jadrnic razreda RC44, pod katere se je poleg idejnega vodje, legendarnega Russella Couttsa, kot soustvarjalec podpisal tudi naš navtični arhitekt Andrej Justin, se je od četrtka do nedelje v blagem vetru Piranskega zaliva bojevalo za prestižni naslov zmagovalca Pokala Portoroža 2018.

Ta je pripadel britanski ekipi Team Aqua, drugi je bil slovenski Team Ceeref lastnika in krmarja Igorja Laha, tretji pa francoski Aleph Racing.

Couttsova ideja je bila jasna in vizionarska

Razred RC44 si je pred trinajstimi leti zamislil olimpijec Russell Coutts, večkratni zmagovalec America's Cupa in številnih drugih velikih jadralskih dogodkov, jadrnice pa je oblikoval slovenski arhitekt Andrej Justin. Couttsova ideja je bila jasna in vizionarska - narediti hitro, atraktivno športno jadrnico, ki bo jadralcem v veselje, hkrati pa bo enostavno mobilna, mogoče jo bo razstaviti, pospraviti v zabojnik in brez logističnih zapletov odpeljati na novo prizorišče. Kot lastnike si je zamislil bogate poslovneže in čeprav smo navajeni, da lastniki moštev svoje varovance običajno opazujejo v družbi lepotic z varne tribune, je v razredu RC44 povsem drugače. Lastniki jadrnic so prisotni na krovu, v središču dogajanja, in držati morajo celo za krmilo. Jadrnice so hitre, odzivne, pravi športni bolidi - zato morajo uspešni poslovneži pokazati tudi kar precej jadralskega znanja. In ker se le redke zmage dosežejo brez dobre ekipe, te sestavljajo sami vrhunski jadralci, tudi taki, ki jadrajo na Pokalu Amerike - kot recimo Dean Barker (skiper Emirates Team New Zealand), ki kot taktik jadra prav z našimi fanti. Vse skupaj je Coutts začinil z idejo, da bi napeto regatno jadranje približal tudi širšim množicam. S tem namenom je na krmah predvidel prostor za gosta, ki morda še nikoli v življenju ni stopil na krov jadrnice, kaj šele jadral na regati, in mu bo doživetje žara borbe na RCju zagotovo ostalo v spominu.

Kar dve "slovenski" jadrnici v Portorožu

Slovenci imamo v razredu RC44 svoje predstavnike tako za krmilom kot v ekipah in v Portorožu smo lahko navijali kar za ‘dve’ slovenski jadrnici. V narekovaju zato, ker ena, jadrnica Ceeref lastnika Igorja Laha, tudi zares pluje pluje pod slovensko zastavo, na njej pa jadra še zamejski Slovenec Jaro Furlani. Na ruski jadrnici Team Nika pa je jedro posadke slovensko - Tomaž Čopi, Mitja Margon, Iztok Knafelc ter kot vodja tehnične ekipe Toš Skrt Golja. Lastnik ruske ekipe Team Nika Vladimir Prosihin je tudi lastnik slovenskega Shipmana 72. Naši jadralci pa ne le da sodelujejo, ampak tudi zmagujejo. Fantje z Nike so aktualni svetovni prvaki razreda, ekipa Igorja Laha Ceeref pa je konec leta 2017 že drugič zaporedoma osvojila naslov zmagovalcev skupnega seštevka sezone.

Prosihin: Dobrodošlica nam je veliko pomenila

Pet prizorišč obišče flota RCjev v eni sezoni (portoroški je bil drugi letos) in ker gre za pomemben jadralski dogodek na najvišji ravni, je tudi organizacija temu primerno vrhunska. Toliko lepše je bilo zato slišati odzive ekip, ki kar niso mogle prehvaliti našega slovenskega gostoljubja, odlične organizacije in primerne infrastrukture v portoroški marini. Edino, kar bi portoroški regati še za pikico dvignilo oceno, bi bil - veter. Tega je bilo skozi vse štiri regatne dni malo, še najbolj obetavno je kazalo v petek zjutraj, ko je zapihala blaga burja, a je tudi ta kmalu ugasnila. Večino regat so tako izpeljali v zelo šibkem vetru, a jadrnice razreda RC44 zmorejo tudi to. Vladimir Prosihin, lastnik ekipe Nika in sopokrovitelj regate: “Zelo sem vesel, da je dogodek tako odmeven, tudi župan nas je prišel pozdravit, miss Slovenije je bila tukaj, tudi veliko ostalih lepih deklet in vse skupaj je bilo odlično organizirano. Jadralci smo se res počutili dobrodošli, deležni smo bili zares toplega in odprtega sprejema in čutili smo lahko, da je bil ta dogodek za vas pomemben. Ta dobrodošlica nam je veliko pomenila in ker smo tako zelo lepo sprejeti, smo se tudi mi trudili biti še boljši. Tudi logistika je bila zelo dobra, v marini je vse blizu, hrana je odlična, vse to je pomembno. Edino ena malenkost je manjkala - veter - pa še tukaj nam je kar nekako uspelo. Te jadrnice ne potrebujejo veliko, razpon razmer, v kateri jadrnica RC44 lahko jadra, je velik. Med vsemi podobnimi jadralnimi razredi lahko RCji jadrajo v najšibkejšem vetru.”

Ceeref se je še najbolje znašel

V teh razmerah se je prva dva dneva še najbolje znašel prav slovenski Ceeref, ki je floto povedel že prvi dan, ostal v vodstvu tudi po drugem dnevu, potem pa na koncu moral zmago predati ekipi Aque. Igor Lah: “Zmaga na tej regati je bila eden od cljev te sezone, nismo ga izpolnili, ampak mislim, da je tudi drugo mesto velik uspeh, glede na to, da so bile štiri barke znotraj dveh točk. Smo zadovoljni, vsekakor pa bi bila zmaga boljša.” Na vprašanje, če bi si zadnji dan želel le dveh regat, kajti v tem primeru bi šla zmaga v njegove roke, je Igor Lah odvrnil: “Ne, mislim da je športno, da odpeljemo vse, tako kot je prav, in boljši so zmagali. Razlog več, da pridemo nazaj prihodnje leto.” Nekoliko manj sreče je imela ekipa Nike, ki je prvi dan končala na tretjem mestu, drugi dan pa je nekaj sekund pred startom prvega plova vanje od zadaj trčil Aleph in jim prebil zadek jadrnice, da je vanjo začela vtekati voda. Kljub poškodbi in dodatni teži vode so uspeli odpeljati odličen plov in končati na tretjem mestu. A flota RCjev je tako izenačena in napake jadralcev tako enakomerno razporejene, da je vsaka ekipa lahko v vsakem plovu prva ali zadnja, in nekatere so v istem regatnem dnevu tudi res zabeležile obe uvrstitvi. Tomaž Čopi iz ekipe Team Nika po koncu portoroškega pokala: “Danes in včeraj smo dobro startali, ampak kot kaže, smola se je nadaljevala. Malo imamo probleme s hitrostjo, saj imamo najstarejša jadra v floti, naše glavno jadro je staro že eno leto, kar ni ravno primerno za ta nivo jadranja. Drugače pa ne moremo, ker smo pogojeni s številom jader, in mi hranimo jadra za svetovno prvenstvo, sigurno bi pa bilo z novimi jadri boljše. Po mojem mnenju, in to sem povedal tudi Deanu, se preveč ukvarjamo z nastavitvami in premalo z jadranjem.”

Dogodek finančno podprt

Sopokrovitelja dogodka Igor Lah in Vladimir Prosihin sta bila s portoroško regato zadovoljna. Igor Lah: “Na Lanzarotu je do mene prišel Bertrand (Favre Bertrand, vodja razreda, op.a.) ter mi povedal, da regata na Nizozemskem odpade ter predlagal, da ponovno pridemo v Portorož. Vprašal je, če bi lahko kako podprl ta dogodek. Glede na to, da sem že imel izkušnjo z organizacijo, sem se odločil, da tega ne bi prevzel, saj se potem ne bi mogel osredotočiti na regato. Potem sva se se z Vladimirjem odločila, da bova dogodek finančno podprla skupaj. Mitja preko GoSailinga je prevzel organizacijo, po mojem mnenju odlično. Vsekakor mi je bilo v interesu, da se dogodek ponovno pripelje v Portorož, zato sem bil prvi pripravljen pomagati in mislim, da je za slovensko jadranje pomembno, da takšna flota pride k nam. Upam, da bo prišla tudi prihodnje leto.” Tudi Igor Lah se RCjev spominja še iz časa prvih regat: “Leta 2007 sem prišel kot gost na Russellovo barko, takrat sem se tudi ‘zakuril’ za nakup jadrnice. Leta 2009 sem kot predsednik Jadralne zveze Slovenije prevzel organizacijo regate, nekaj ljudi iz moje pisarne je delalo na tem, tudi PR takratne JZS je močno delal na tem, bil je zelo velik zalogaj. Sodelovali smo z Jahtnim klubom Portorož, ki je prevzel organizacijo na vodi. Je pa še cel kup stvari, ki se odvijajo v ozadju in so prav tako zelo pomembne, da dogodek uspe.”

Vladimir Prosihin: "Midva z Igorjem sva dogodek finančno pokrila, z organizacijo pa nisva imela nič, vse je prevzel Mitja, bila je njegova odločitev in mislim, da je bila pravilna.”

Margon se je zahvalil ekipi

Razred RC44 vsako regato organizira v sodelovanju z lokalnim klubom in to vlogo je pri nas prevzelo društvo GoSailing, katerega gonilna sila je prav Mitja Margon, dvakratni olimpijec in član posadke Team Nika. Margon je seveda zadovoljen: “Zahvaliti se moram ekipi, ki je tako dobro opravila delo na morju in na kopnem, vsi udeleženci so izredno zadovoljni, še najbolj pa sem vesel, da so prišle pohvale s strani jadralcev in trenerjev, ki ponavadi niso radodarni s pohvalami. Še posebej jih je navdušil naš družabni del, ki je bil drugačen kot običajno in je povezal ekipe. Zelo dober je bil tudi odziv medijev in vsem vam sem moram še posebej zahvaliti, da ste opravili odlično delo, ter tudi vsem vključenim piar službam. To je prineslo veliko odmevnost pri nas in tudi v tujini, tudi s strani sponzorjev smo dobili pohvale na račun odmevnosti, kar je dobro izhodišče, če se bomo za organizacijo potegovali tudi za naslednje leto. Je bilo pa par malenkosti, ki jim moramo izpiliti, po pravici povedano nismo bili pripravljeni na tako velik odziv, bil je večji od pričakovanega, ampak s sposobno ekipi smo na koncu uredili, da je bilo vse v redu.”

Justin upa, da bodo priložnost izkoristili

Portoroško regato je obiskal tudi navtični arhitekt Andrej Justin: “Super je, da imamo to floto bark, ki smo jo tukaj soustvarili, spet pri nas. Upam, da bomo znali to priložnost izkoristiti, da bomo od tega vsi skupaj kaj imeli, da dajo temu prostoru nekaj življenja v jadralskem smislu, lahko pa tudi v poslovnem - bomo videli, kdo bo znal to izkoristiti.”

J. J., foto: Nico Martinez