Foto: V Pjongčangu obljubljajo stadion do konca septembra

Olimpijske igre prihodnje leto od 9. do 25. februarja

21. februar 2017 ob 10:41

Pjongčang - MMC RTV SLO/STA

Generalni sekretar organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu (POCOG) Jeo Hjung Ku je zatrdil, da bo olimpijski stadion dokončan do septembra.

Večina prizorišč prihodnjih olimpijskih iger je že končanih, na njih so tudi že potekali boji za svetovni pokal v smučarskih tekih in smučarskih skokih, na začetku marca pa jih bodo preizkusili še alpski smučarji in biatlonci. Še vedno pa je nedokončan olimpijski stadion, kjer bosta potekali otvoritvena in sklepna slovesnost največjega zimskega športnega dogodka v letu 2018.

Zaradi korupcijskega škandala, v katerega je vpletena predsednica Južne Koreje Park Geun Hje, ki jo je parlament na začetku decembra lani sicer odstavil, dokončno odločitev pa bo podalo ustavno sodišče, se je v prirediteljici olimpijskih iger upočasnila gospodarska rast, vendar je Ku v pogovoru za nemško tiskovno agencijo DPA dejal, da to ne bo vplivalo na dokončanje objektov na olimpijskih prizoriščih.

"Seveda je bilo zaradi afere težko najdi dovolj pokroviteljev, vendar politični škandal na gradnjo olimpijskih prizorišč ni imel vpliva. Za zdaj ni dokončan le olimpijski stadion. Po začetnih zapletih, ki so bili bolj administrativne narave, dela na stadionu že nekaj časa potekajo, tako da bo do septembra stadion zgrajen," je dejal generalni sekretar POCOG-a.

Zimske olimpijske igre v Južni Koreji bodo na sporedu od 9. do 25. februarja prihodnje leto.

