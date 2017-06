Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Missy Franklin bo izpustila letošnje svetovno prvenstvo v Budimpešti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Franklinova primorana izpustiti svetovno prvenstvo

Američanko skrbi njena kakovost plavanja

13. junij 2017 ob 09:04

New York - MMC RTV SLO/STA

Petkratna olimpijska prvakinja v plavanju Američanka Missy Franklin bo morala zaradi poškodbe izpustiti letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bo med 14. in 30. julijem gostila Budimpešta.

Franklinova je letos imela operaciji na obeh ramah in za tekme na najvišji ravni po dogovoru s trenerjem Davom Durdnom še ni pripravljena.

Franklinova je na olimpijskih igrah 2012 v Londonu osvojila štiri zlate kolajne, medtem ko je lani v Riu de Janeiru zgolj enkrat stopila na najvišjo stopničko. Leta 2013 je na svetovnem prvenstvu v Barceloni osvojila šest naslovov prvakinje.

Skrbi jo kakovost plavanja

"Nisem si želela postaviti roka, do kdaj moram pozdraviti poškodbo. To bi lahko porušilo ves proces rehabilitacije. Zelo me skrbi kakovost mojega plavanja in zato želim narediti vse, da bom po vrnitvi znova v samem vrhu," je ob tem za NBC dejala Franklinova, ki je edino kolajno v Riu osvojila v štafeti 4 x 200 mešano.

Američani bodo potnike za SP v Budimpešti določili na izbirni tekmi med 27. junijem in 1. julijem v Indianapolisu.

M. L.