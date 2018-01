Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu nestrpno čaka na domače evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo 30. januarja Srbija. Foto: BoBo Dodaj v

Futsal reprezentanca prosti dan izkoristila tudi za kuharske veščine

Še dobri trije tedni do EP-ja v dvoranskem nogometu

8. januar 2018 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je v predzadnjem sklopu priprav na domače evropsko prvenstvo, selektor Andrej Dobovičnik pa pogreša Igorja Osredkarja, Nejca Hozjana in Dejana Bizjaka.

Reprezentanti so bili danes namesto v Podčetrtku na medijskem dnevu v Ljubljani. Odprtemu treningu v dvorani Kodeljevo in druženju z novinarji je sledil malce drugačen dogodek - preizkusili so se v vlogi kuharjev v hotelu Austria Trend. Popoldne jih je čakala še ena obveznost, udeležba na slavnostnem odprtju športne dvorane Baza v Štepanjskem naselju, kjer bo med prvenstvom tudi del dogajanja na Euru 2018.

Slovenska reprezentanca bo sicer do 11. januarja trenirala v Podčetrtku. Ekipa še ni popolna. Selektorjevemu vabilu se niso mogli odzvati Igor Osredkar, Nejc Hozjan in Dejan Bizjak, ki jim njihovi klubi niso dovolili prihoda na te mini priprave, ker ta termin ne spada pod uradne v sklopu Uefe.

"Težko je še karkoli reči, manjka še kapetan in še dva člana, ki sta v Italiji. Počasi bomo spravili ekipo na višjo raven, za zdaj je še vedno poudarek na fizični pripravljenosti, za uigravanje ostaja še dovolj časa še pred tekmami z Iranom in pred EP-jem. Bo tudi trening z žogo, bo pa veliko tega, kar smo delali tudi danes," je povedal selektor Andrej Dobovičnik.

Čeprav so do prvenstva še dobri trije tedni (EP se bo začel 30. januarja), še ni čas za uigravanje taktike in piljenje zadnjih malenkosti. "Mini priprave v tem terminu imamo predvsem zato, ker imamo domače prvenstvo. Pa tudi zato, ker veliko igralcev igra doma in ne v tujini, zato smo to izkoristili. Na treningu sta bila tudi Vrhovec in Fideršek, ki lepo okrevata, glede na to, da sta bila pred kratkim še poškodovana. Prepričan sem, da bosta v pravem trenutku prava."

Po teh mini pripravah bo sledil še sklepni del: od 19. do 23. januarja priprave v Laškem, v sklopu teh pa še dve prijateljski tekmi, 22. januarja Slovenija - Iran v Trbovljah in dan pozneje še ena z istim tekmecem v Celju.

"Tole so zadnje večdnevne priprave pred tekmo z Iranom, potem bomo imeli še dva ali tri dni. Po drugi tekmi z Iranom pa bomo začeli analizirati tekmece na EP-ju. Fantov za zdaj še ne želim s tem obremenjevati, za to bo še dovolj časa. Saj velikih neznank ni, mi poznamo njih, oni poznajo nas," o prvi tekmi na Euru proti Srbiji 30. januarja še noče razmišljati Dobovičnik.

Na pripravah je bil danes tudi Matej Fideršek, ki je šele dobro okreval po poškodbi, a je že nared za polno obremenitev: "V zadnjih zborih sem se počutil v redu, naredili smo tudi magnetno resonanco in je vse okej. Moram malo stisniti, da pridem na pripravljenost, kakršna je bila prej, ampak mislim, da bo vse v redu," pravi član splitskega kluba.

Vzdušje v reprezentanci je odlično, pravi Fideršek: "Nastop pred domačim občinstvom je le spodbuda. Za nas je dodatna motivacija, da imamo še kakšen zbor več. Imamo se fajn, res smo prava ekipa, ta reprezentanca je najboljša do zdaj. Ne čutimo pa pritiska. Zavedamo se, da je Euro tudi ena od večjih priložnosti, da se pokažeš svetu. Vsi najboljši klubi na svetu gledajo te tekme."

T. O.