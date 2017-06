Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za Petra Kauzerja sta bila usodna dotika dveh protitočnih vrat. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kauzerju se finalna vožnja v Augsburgu ni posrečila

V nedeljo v Nemčiji še šest slovenskih čolnov

24. junij 2017 ob 16:13

Augsburg - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je kajakaš Peter Kauzer zasedel sedmo mesto. Srebrni olimpijec iz Ria je bil v Augsburgu edini slovenski sobotni finalist.

Hrastničan je na brzicah reke Lech dobro nastopil v polfinalu, ko je postavil tretji čas. Nato je v finalu hitro začel, a v devetih vratih naredil napako. Zatem se je dotaknil še 14. vrat – znova protitočnih –, s štirimi kazenskimi sekundami pa na tradicionalnem prizorišču tekem svetovnega pokala ni bil konkurenčen najboljšim. Zmagal je Čeh Vit Prindiš pred Nemcem Hannesom Aignerjem in rojakom Jirijem Prskavcem.

V polfinalu so veslali še Martin Srabotnik, Žan Jakše in Simon Brus. Med kanuistkami je v polfinalu obstala Nina Bizjak. Slavila je Avstralka Jessica Fox. Med kanuističnimi dvojci sta bila najboljša domača tekmovalca Robert Behling in Thomas Becker.

V nedeljo se bo na olimpijsko progo iz leta 1972 podalo še šest slovenskih čolnov. Finale bosta naskakovali kajakašici Eva Terčelj in Urša Kragelj ter kanuisti Luka Božič, Anže Berčič, Jure Lenarčič in Benjamin Savšek, ki je v kvalifikacijah bil izjemno hiter in postavil najboljši čas. Neposredni prenos finalnih voženj boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

T. J.