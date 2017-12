Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Damjan Kralj je novo ime na vrhu gimnastične zveze. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Kralj prevzel vodenje Gimnastične zveze Slovenije

Zamenjal Ivana Levaka

14. december 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gimnastična zveza Slovenije je na volilni skupščini dobila novega predsednika, to je postal Damjan Kralj, sicer direktor za trženje in marketing pri družbi BTC in član njene uprave.

Kralj, ki je bil edini kandidat za predsedniški stolček, je zamenjal Ivana Levaka, ki je zvezo vodil od novembra 2013. Levak je takrat nasledil Klemna Bedenika, ki je GZS vodil dva mandata, v tem času pa so slovenski telovadci dosegali največje uspehe.

V svoji predstavitvi je Kralj med drugim brez ovinkarjenja povedal, da se ne spozna na gimnastiko, da pa je poslovnež in kreator, zagrizen športnik - med drugim član nadzornega odbora košarkarskega kluba Petrol Olimpija -, navijač slovenskih telovadcev, bil pa je tudi sošolec Mitje Petkovška, enega najboljših slovenskih telovadcev vseh časov. Priznal je tudi, da se je za kandidaturo odločil po pogovoru z Edijem Kolarjem in Mojco Hrženjak, ki sta ga nagovorila za novo funkcijo.

V predstavitvi svojega programa je poudaril, da želi v mandatnem obdobju med drugim oblikovati gospodarski odbor in pripraviti trženjski načrt, pridobiti sponzorska sredstva v znesku 400.000 evrov, pripraviti sanacijski načrt likvidnostnega stanja zveze, pripraviti strategijo GZS-ja za odboje 2021-2030, nadaljevati organizacijo mednarodnih dogodkov in jih dvigniti na višjo raven ...

T. J.