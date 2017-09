Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Darko Mušič: "Imamo srečo, da Maribor igra Ligo prvakov, in ne Evropske lige, da bomo imeli proti koncu tedna prosto prizorišče. Dobro smo se uskladili in pričakujemo, da bo to sodelovanje tudi v prihodnje uspešno. Uspelo nam je pridobiti nekaj pokroviteljev, tako da bomo dogodek finančno pokrili." Foto: www.alesfevzer.com V ekipo smo umestili najboljše, kar imamo, in tudi nekaj tistih, na katere računamo v prihodnosti. Ti bodo predvsem nabirali izkušnje za naprej. Najboljši že vedo, kateri so, ne želim izvajati pritiska na nikogar, a želimo si kolajno, to ni skrivnost. Prav tako lahko rečem, da si želimo več kot eno kolajno. Mislim, da so vsi dobro pripravljeni, tudi na ekipnem delu menim, da se prav tako lahko vmešamo v boj za medalje. Gregor Brod Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladi slovenski judoisti želijo po poti starejših kolegov

Od mladinskega EP-ja v judu si veliko obeta tudi mesto Maribor

7. september 2017 ob 20:34

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Maribor bo prihodnji konec tedna gostil mladinsko evropsko prvenstvo v judu. Nastopilo bo 500 judoistov in judoistk iz 41 držav.

"Gremo v odločilni teden za pripravo tekmovanja. Imamo srečo, da Maribor igra Ligo prvakov, in ne Evropske lige, da bomo imeli proti koncu tedna prosto prizorišče. Dobro smo se uskladili in pričakujemo, da bo to sodelovanje tudi v prihodnje uspešno. Uspelo nam je pridobiti nekaj pokroviteljev, tako da bomo dogodek finančno pokrili, želimo pa si, da bi si tekmovanje ogledali ljubitelji juda v čim večjem številu," je povedal predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič.

Prvenstvo bo med 15. in 17. septembrom gostila športna dvorana Lukna.

"Na dogodek se pripravljamo že več kot leto dni. Imamo veliko izkušenj na področju organizacije, zato ne čutimo panike. Če so kje težave, jih sproti rešujemo. Hotelske kapacitete smo skoraj do zadnjega napolnili, usklajujemo še zadnje podrobnosti, a je vse pod nadzorom," meni direktor prvenstva Franc Očko.

Lepega obiska so zadovoljni tudi v mariborski občini, kjer poudarjajo, da je mesto vse bolj predano tudi športu. "Maribor je najlepše slovensko mesto in tudi najbolj športno. Pred 20 leti je Slovenija na judoističnem prvenstvu zakoličila lepe uspehe tega športa, ki se zdaj kažejo v svetovnem merilu. V mestu spodbujamo športne kolektive, da prirejajo takšne dogodke. Ocenjujemo, da je skoraj 40 odstotkov vseh prenočitev realiziranih prav iz naslova športnih prireditev. Veliko športnih dogodkov imamo, za prihodnje leto nas čakajo veteransko prvenstvo v košarki, evropski prvenstvi v kikboksu in tekvandoju, hokejsko za ženske. Kandidiramo za evropsko mesto športa, evalvacijska skupina nas je ocenila pozitivno. Judoistom v Mariboru želim dobro tekmovanje, da pokažete svoj maksimum," pa je dejal župan Maribora Andrej Fištravec.

Slovensko izbrano vrsto bo na blazinah zastopalo po deset posameznikov v moški in deset v ženski kategoriji, ki želijo po poti starejših kolegov. Spomnimo, da se je Slovenija z avgustovskega svetovnega prvenstva v Budimpešti vrnila z dvema srebrnima medaljama!

V ženski vrsti so glavne favoritinje za visoka mesta Maruša Štangar (Olimpija, do 48 kg), Kaja Kajzer (Bežigrad, do 57 kg), Andreja Leški (Bežigrad, do 63 kg) in Klara Apotekar (Sankaku, do 78 kg), ki so se že dokazovale tudi na članskih tekmah.

V moški vrsti gre izpostaviti Martina Hojaka (Bežigrad, do 73 kg) in Eneja Mariniča (Branik Broker, nad 100 kg).

"Po pravilih lahko na domačem prvenstvu nastopimo s po desetimi predstavniki pri fantih in dekletih. V ekipo smo umestili najboljše, kar imamo, in tudi nekaj tistih, na katere računamo v prihodnosti. Ti bodo predvsem nabirali izkušnje za naprej. Najboljši že vedo, kateri so, ne želim izvajati pritiska na nikogar, a želimo si kolajno, to ni skrivnost. Prav tako lahko rečem, da si želimo več kot eno kolajno. Mislim, da so vsi dobro pripravljeni, tudi na ekipnem delu menim, da se prav tako lahko vmešamo v boj za medalje," je optimističen selektor ekipe Gregor Brod.

Prve ekipe pridejo v Maribor že v torek. Tekmovanje se v petek, 15. septembra, začne s predtekmovanji in finali v lažjih kategorijah, v soboto sledijo težje kategorije, v nedeljo pa še ekipno prvenstvo, ki bo del olimpijskega programa tudi v Tokiu 2020.

T. O.