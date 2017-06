Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Patrizio Muente je s kobilo Zero 23 dobil hamburški derbi. Foto: KZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Muente s kobilo Zero Sloveniji priskakal prestižno zmago

Brezhiben v obeh dneh

7. junij 2017 ob 10:43

Hambrug - MMC RTV SLO

Konjenik Patrizio Muente, ki za Slovenijo tekmuje od leta 2011, je dosegel izjemen uspeh na prestižnem hamburškem derbiju.

43-letnik je pred večdesettisočglavo množico v Nemčiji slavil brez napake in se zasluženo povzpel na najvišjo stopničko. Z 10-letno kobilo holštajnske reje Zero 23 je blestel že na osnovnem parkurju, ki ga je poleg Gilberta Tillmanna in Nise Lüneburg opravil brez kazenske točke. To je v skoraj 90-letni zgodovini tekmovanja uspelo samo 154 tekmovalcem.

Muente pa je bil edini, ki je tudi naslednji dan tekmovanje končal čisto brez kazenske točke, kar je pomenilo zmago na 88. derbiju v Hamburgu.

Za nagrado je prejel 30.000 evrov.

Muente je s kobilo Zero uspešen par že več let. Z njo se je lani udeležil tudi tekme za pokal narodov, ki je bila v Celju.

R. K.