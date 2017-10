Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Selektor Andrej Žveglič pravi, da naša reprezentanca sodi med najmanj izkušene na tem prvenstvu in da za tekmovalce najboljša leta šele prihajajo. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Na EP v tajskem boksu štirje slovenski borci

Presenečenja so mogoča, pravi selektor

16. oktober 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Parizu se začenja evropsko prvenstvo v tajskem boksu, športu, ki je bil sprejet v olimpijsko družino, zato bo konkurenca najmočnejša do zdaj.

"Na EP gremo z mlado in neizkušeno ekipo, a smo vseeno zelo optimistični. Zastopali nas bodo Tina Sinjur (težka kategorija), Domen Vidmar (do 71 kg), Aleš Golob (do 75 kg) in Sašo Vorkapić (do 67 kg). Za seboj še nimajo bogate kariere, a presenečenja so mogoča. Zelo so motivirani, trdo so trenirali. Gotovo ne gremo tja izgubit," je za Val 202 povedal slovenski selektor Andrej Žveglič.

So bile priprave kaj posebnega? "Priprave niso kaj dosti drugačne kot v preostalih športih. Veliko pozornosti je namenjeno telesni pripravi, taktiki, piljenju tehnike. V zadnjem obdobju smo imeli morda malo manj težkih tekem, kar je lahko slabost, saj so takšne tekme nujne, če želiš biti konkurenčen."

Žveglič je še povedal, katere države prevladujejo v tem športu: "Na svetovni ravni je na 1. mestu Tajska, potem Rusija, Belorusija. Ukrajina, tudi Poljaki in Čehi. Turki so vedno boljši. Te države v zadnjih letih veliko vlagajo v ta šport."

T. O.