Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer je lani zbirko medalj z največjih tekmovanj dopolnil z olimpijskim srebrom. Foto: Reuters Benjamin Savšek, ki je v karieri že postal evropski prvak, bo na domačih brzicah glavni adut v kanuju. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na savskih brzicah slovenski "divjevodaši" v boj za medalje EP-ja

Kauzer leta 2005 v Tacnu evropski podprvak

25. maj 2017 ob 15:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slalomisti na divjih vodah bodo prihodnji teden moči merili na evropskem prvenstvu v Tacnu. Med 1. in 4. junijem bodo tekmovanja na Savi, kjer imajo visoke ambicije tudi v slovenski reprezentanci.

Dan pred začetkom bo pred Mestno hišo v Ljubljani slovesno odprtje prvenstva. Proga pod Šmarno goro, ki je od lani v zadnjem delu nekoliko spremenjena, je leta 2005 že gostila prvenstvo najboljših slalomistov Evrope, leta 2010 pa je bilo na savskih brzicah svetovno prvenstvo, tokrat bo znova prizorišče evropskim tekmovalcem.

Za same tekmovalce velikih novosti ni, kajti gre za evropsko prvenstvo, kjer je standard takšen, kot mora biti, med premori pa bodo prireditelji poskrbeli tudi za zanimivo dogajanje za obiskovalce. Kot je pojasnil vodja tekmovanja Jakob Marušič, bo poskrbljeno tudi za prevoz: "Z nakupom vstopnice bodo imeli obiskovalci prireditve brezplačen prevoz z mestnim avtobusom. Urejena pa bodo tudi parkirišča, ob OŠ Brod, od koder bo do proge in nazaj vozil avtobus."

Glavni trener ekipe je od letos nekdanji uspešni tekmovalec Jernej Abramič, ki je še lani deloval v tujini, zdaj pa bdi nad slovensko ekipo. V njej ima 13 čolnov, na čelu s Petrom Kauzerjem, ki je od lani bogatejši še za olimpijsko kolajno, leta 2005 pa je v Tacnu postal evropski podprvak. Hrastničan bo bržčas prvo veslo slovenske ekipe, na savskih brzicah je tako rekoč doma, saj tu pogosto trenira. "Odveslati moram tako, kot znam, če bo to uspelo, potem bo sledil tudi dober izid. Ne želim zmagovati zaradi napak drugih. Proga je zelo specifična. Najprej bo treba priti v finale, potem pa gre spet vse znova," je povedal Kauzer, ki mu bosta v ekipi družbo delala še Martin Srabotnik in Žan Jakše.

Pri kanuistih je Benjamin Savšek leta 2015 v Markkleebergu postal evropski prvak, lani v Liptovskem Mikulašu pa ostal celo brez finala. "Pripravljen sem dobro, dobro sem vadil, se posvečal temu nastopu. Imam visoka pričakovanja, upam, da bo glava ostala mirna, saj ti pred domačim občinstvom srčni utrip malce naraste," je dejal Savšek. V ekipi bo imel ob sebi še Anžeta Berčiča in povratnika v konkurenco enosedov Luko Božiča, ki je lani veslal le v dvojcu, skupaj s Sašem Taljatom. Primorca bosta v Tacnu vnovič nastopila skupaj, s posebnim povabilom organizatorjev bo to bržkone njuna uradna poslovilna tekma.

"Celotno pripravljalno obdobje sem posvetil C1. Za C2 sva se odločila pozimi, ker je EP doma, da se lepo posloviva od navijačev. V tej disciplini sva dosegla veliko, sam pa imam pred sabo nove izzive v posamični konkurenci. Upam, da bo že zdaj v Tacnu lepo steklo," upa Božič, ki si želi v finale. Pri kajakašicah bodo nastopile Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak, pri kanuistkah pa Nina Bizjak, Alja Kozorog in Lea Novak.

T. J.