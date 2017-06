Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Posadka Emirates Team New Zealand je začela tekmovanje z dvema zmagama. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

New Zealand po dveh zmagah vodi z 1:0

Ponovitev finala izpred štirih let

18. junij 2017 ob 09:45

Bermudi - MMC RTV SLO

Posadka Team New Zealand je na Bermudih dobila prvi regati Pokala Amerike in v zmagah nad branilcem naslova Oracle Team povedla z 1:0.

Američani so že prej dobili kvalifikacijsko regato, zato so Novozelandci tekmovanje začeli z minus eno točko. Posadka Petra Burlinga je prvo regato dobila s prednostjo 30 sekund, še bolj suverena pa je bila pri drugem plovu, saj je prednost znašala skoraj minuto in pol.

Pokal Amerike je najstarejše mednarodno tekmovanje na svetu. Isti posadki sta se med seboj merili že leta 2013, takrat je Team New Zealand povedel z 8:1, a izgubil z 9:8.

Za letošnjo zmago je treba dobiti sedem točk.

S. J.