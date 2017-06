Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veliko veselje Nove Zelandije po zmagi v osmem plovu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novozelandci zanesljivo dobili 35. jadralski pokal Amerike

Američani ostali brez tretje zaporedne zmage

26. junij 2017 ob 20:10

Hamilton - STA

Novozelandska posadka Emirates Team New Zealand je zmagovalka 35. jadralskega pokala Amerike na Bermudih. Obračun z ameriško ekipo Oracle je odločila po današnjem prvem plovu, ki ga je zmagala in slavila s 7:1.

Emirates Team New Zealand je v nedeljo z zmagama v sedmem in osmem plovu prišel do vodstva s 6:1, danes je tako v dveh plovih potreboval vsaj eno zmago. To je dosegel takoj v prvem plovu dneva.

Kiviji pod vodstvom Petra Burlinga, sedemkratnega svetovnega in olimpijskega prvaka v razredu 49er iz Ria de Janeira, so Oraclu Jimmyju Spithilla preprečili ubranitev naslova oziroma njegovo tretje zaporedno zmagoslavje.

Novozelandska in ameriška posadka sta se merili tudi leta 2013, ko so Novozelandci v finalu vodili že z 8:1, a osmih zaključnih priložnosti niso znali spremeniti v zmago. Namesto tega je jadrnici Oracle Team USA s krmarjem Jimmyjem Spithillom s končnim izidom 9:8 uspel eden najbolj neverjetnih podvigov v športni zgodovini, ko je ekipa praktično nedosegljiv zaostanek spremenila v zmago.

A. G.