OKS v letu 2016 ustvaril 23.000 evrov dobička

V boj za davčne olajšave

20. junij 2017 ob 17:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je leto 2016 končal s 23.000 evri dobička, je na skupščini povedal generalni sekretar organizacije Edvard Kolar.

V zadnjem obdobju je zelo aktiven marketing OKS-a. Lani sta se mu kot nova pokrovitelja pridružila Ljubljanske mlekarne in Slovenske železnice, letos je OKS že podpisal pogodbo s Coca Colo.

Dodatne prihodke si slovenski šport lahko obeta tudi od uvedbe priložnostne poštne znamke, saj se OKS usklajuje z državo, da bi priložnostno športno poštno znamko uvedli tudi v Sloveniji, na prodaj pa naj bi bila septembra, ko se praznuje teden športa. Po zagotovilih predsednika OKS-a Bogdana Gabrovca naj bi bili z državo že zelo blizu dogovoru.

OKS želi, da bi bile nagrade neobdavčene

Gabrovec je predstavil tudi področja zakonodaje, ki jih OKS ureja z državo. Pohvalil je sprejeti zakon o športu. OKS se trenutno aktivno trudi za davčne olajšave. Med drugim za spremembo zakona o dohodnini, saj OKS želi, da bi bile neobdavčene nagrade športnikom za osvojene medalje na največjih tekmovanjih. OKS si želi zvišati tudi delež, ki ga zavezanci za dohodnino lahko namenijo športu. Trenutno je to 0,5 odstotka, želja je odstotek. Prva zahteva je bila zavrnjena, pristojno ministrstvo pa je obljubilo nova pogajanja.

Predsednik Gabrovec navaja še vrsto drugih pogajanj, kot so olajšava za investiranje v osnovna sredstva in opremo, olajšavo na davek od dohodka pravnih oseb, ki lahko trenutno le 0,3 odstotka davka usmerijo po svojih željah. OKS predlaga tudi olajšave za investicije v športne objekte, ki jih športna društva vlagajo v športno opremo, te pa naj bi šle na račun DDV-ja. OKS predlaga tudi, da se ukine dodatno obdavčenje iger na srečo, kar je bilo uvedeno v obdobju krize, saj so se na ta račun močno zmanjšala sredstva Fundacije za šport. Postopki so v različnih fazah dogovarjanja in usklajevanja.

Gabrovec je omenil tudi nastajajoči novi zakon o zdravstvenem varstvu in past, ki je povezana z zakonom o športu. Ta zakon ne predvideva brezplačnih zdravstvenih pregledov za športnike. "Tu bomo vztrajali pri pregledih, saj lahko naslednji minister marsikdaj pozabi na dogovore," pravi Gabrovec, ki si želi zakonsko ureditev tega vprašanja.

OKS je v svoje članstvo sprejel tudi Krosmintonsko zvezo Slovenije, Navtično zvezo Slovenije in Frizbi zvezo Slovenije.

Nekdanji generalni sekretar OKS Tone Jagodic je predstavil projekt Nacionalne športne kartice, ki bi poenotila slovenski športni prostor, ob tem pa dodaja, da je to nadgradnja že obstoječih kartic.

A. V.