Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! To je podoba pogovornega asistenta za EP v dvoranskem nogometu. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogovorni robot za dvoranski nogomet govori slovensko

Prvi v Sloveniji, ki bo pomagal pri organizaciji tekmovanja

7. junij 2017 ob 08:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednje leto bo v Sloveniji EP v futsalu, organizatorji pa so kot prvi pod okriljem Uefe predstavili pogovornega asistenta oziroma robota, ki domuje v Facebookovem Messengerju in govori slovensko.

Pogovorni asistent bo zabaval navijače in poskrbel, da ne bodo prikrajšani za zanimive vsebine, in jim priskočil na pomoč, kadar koli bodo to potrebovali. Gre za prvega tovrstnega virtualnega asistenta na ravni tekmovanj Evropske nogometne zveze in tudi prvega "chatbota" v Sloveniji, ki bo pomagal pri organizaciji velikega športnega dogodka.

Uporabniki Facebooka bodo tako lahko prejeli vsa pomembna obvestila o tekmovanju naravnost v svoj Facebookov nabiralnik, pogovorni asistent, ki govori slovenski jezik, pa bo znal odgovoriti tudi na praktična vprašanja, kot denimo, kje kupiti vstopnice, kako priti do prizorišča in podobno.

Pogovorni robot bo navijače prav tako seznanil s splošnimi dejstvi o futsalu, zgodovini, jih izzval v kvizu, privržence slovenske reprezentance pa bo obveščal o vseh pomembnejših tekmah in poskrbel, da ne bodo zamudili česa pomembnega.

R. K.