Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Svetovni prvakinji v razredu 470 sta postali Japonki Aikondo Jošida in Miho Jošioka. Foto: EPA Dodaj v

Posadka Mrak/Macarol iz Aarhusa z 10. mestom in normo

Na koncu najboljši Japonki Aikondo Jošida in Miho Jošioka

10. avgust 2018 ob 06:35

Aarhus - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu za olimpijske razrede v jadranju je v Aarhusu najboljših deset posadk v ženskem razredu 470 odjadralo še regato za medalje. Tina Mrak in Veronika Macarol sta v cilj prijadrali kot deveti, tako da sta prvenstvo končali na 10. mestu.

"Zagotovo sva si želeli za konec odjadrati eno dobro regato, da odpotujeva domov z dobrimi občutki, a se je zapletlo že na štartu. Bili sva preko linije, se vračali nazaj, celo regato sva se potem iz ozadja skušali prebiti naprej," je povedala Tina Mrak in dodala: "S celotnim tednom in s tem, kar nama je na koncu prinesel, torej olimpijsko normo, morava biti zadovoljni, saj je bil to najin cilj. Imava deseto mesto na svetovnem prvenstvu, jadranje pa sigurno ni bilo najboljše."



Svetovni prvakinji sta postali Japonki Aikondo Jošida in Miho Jošioka, srebrni sta Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, bronasti pa Britanki Hannah Mills in Eilidth McIntyre.

Tomaž Okorn