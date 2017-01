Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mirko Filipović je sklenil bogato kariero. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sloviti "Cro Cop" sklenil bogato kariero

42-letnik iz Vinkovcev ima težave z zdravjem

4. januar 2017 ob 18:40

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški borec Mirko Filipović je sporočil, da pri 42. letih zaradi zdravstvenih težav zaključuje športno pot.

"Čeprav sem v zadnjih dneh dobil nekaj bogatih ponudb za nadaljnje borbe, sem moral sprejeti odločitev o koncu kariere. Moje telo ne prenese več naporov, ki so potrebni za ta šport," je 'Cro Cop' zapisal na Facebooku.

"Konec koncev je zdravje na prvem mestu in pred seboj imam še mnogo let življenja. Želim, da bi poslovilno borbo opravil na Japonskem, vendar dokler ne bom saniral poškodbe kolena, to ne pride v poštev. Tudi če se ne bom poslovil pred publiko, odhajam zadovoljen, predvsem pa na najboljši možni način - kot zmagovalec," je še zapisal Hrvat.

Sodi med legende borilnih veščin

Filipović je pred nekaj dnevi dosegel enega večjih uspehov v karieri. Zmagal je na Grand Prixu v Saitami. Hrvat sodi med legende borilnih veščin. V kickboksu je dosegel 23 zmag in 8 porazov ter osvojil K-1 Grand Prix 2012 v Zagrebu in bil finalist K-1 Grand Prixa 2000 v Fukuoki. Dlje časa je nato preživel kot borec mešanih borilnih veščin; 35 zmag, 11 porazov in dva neodločena izida. Vrhunec je bila zmaga na turnirju Pride 2006 v Saitami.

