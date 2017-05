Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zadnji dan evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah v Skopju je slovenska ekipa kajakašev priveslala do nove kolajne. Foto: Nina Jelenc Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spustaši v Makedoniji po zmedi vendarle še do ekipnega zlata

Slovenska reprezentanca na letošnjem EP-ju osvojila šest medalj

14. maj 2017 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Vid Debeljak so bili na ekipni tekmi evropskega prvenstva v spustu v sprintu na divjih vodah na Treski najhitrejši.

Zadnji dan EP-ja je tako Slovenija v Makedoniji osvojila še šesto kolajno. Debeljak, Žnidarčič in Urankar, ki so v soboto v posamični preizkušnji zasedli vsa tri mesta na zmagovalnem odru, so bili glavni favoriti za kolajno. Vlogo so upravičili in zmagali z 19 stotinkami naskoka pred ekipo Francije v postavi Paul Graton, Damien Guyonnet in Paul Jean. Tretji so bili Čehi Richard Hala, Kamil Mružek in Adam Satke.

Takoj po koncu tekmovanja je bilo sicer malo napeto, saj je nastala zmeda pri časomerilni službi, ker so se na semaforju na vrhu pojavili kajakaši Češke, slovenski reprezentanti pa so bili drugi. Po vloženem protestu in vnovičnem pregledovanju doseženih časov je postalo jasno, da je šlo za napako in da so bili najboljši Slovenci.

"Takoj po prihodu v cilj smo bili veseli, ker smo bili prvi, smo se že veselili medalje. Nato smo prišli iz vode in so nam rekli, da smo drugi. V resnici nismo imeli dobre vožnje, tako da sem rekel, mogoče smo res drugi, ampak so Čehi postavili nenormalno hiter čas, skupaj so bili hitrejši kot vsak izmed njih posamično, tako da je bilo sumljivo. Vložili smo protest, izkazalo se je, da je bila napaka pri merjenju časa. V istem dnevu smo se lahko dvakrat veselili zlate medalje. Osvojili smo šest kolajn, zelo smo veseli. To je dober pokazatelj pripravljenosti pred tekmami, ki nas še čakajo, svetovnimi pokali in potem svetovnim prvenstvom," je povedal Žnidarčič.

Spustaše naslednja večja tekmovanja čakajo junija, ko bodo v Švici in Nemčiji tekmovali na tekmah svetovnega pokala, vrhunec pa prihaja ob koncu septembra s svetovnim prvenstvom v sprintu na divjih vodah, ki bo v francoskem Pauju.

