Tjaši Kysselef so se želje uresničile

Rok Klavora peti na parterju

24. februar 2018 ob 16:22

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Tjaša Kysselef je na svetovnem pokalu v gimnastiki v Melbournu zmagala prvič v karieri. Najboljša je bila na preskoku, na katerem je slavila z oceno 13,800.

Drugi Slovenec v sobotnih finalih Rok Klavora je bil z oceno 13,166 peti na parterju.

Kysselefova, ki sprva ni imela v načrtu nastopa na prvem svetovnem pokalu v letu 2018, je v Avstraliji kar nekoliko presenetila. V kvalifikacijah je bila osma, a je že takrat opozorila, da lahko napake v finalu osmerice odpravi in se bori za precej višja mesta.

To ji je v finalu uspelo. Za svoja skoka, ki sta bila brez večjih napak, je prejela oceno 13,800. Drugo mesto je osvojila domačinka Emily Whitehead z oceno 13,699, tretjega pa Indijka Aruna Buda Redi z oceno 13,649. Na tekmi sicer ni bilo najboljših tekmovalk na tem orodju.

"Sanjsko je. To sem si vedno želela. Sanjala sem o tem, da bom enkrat imela zlato. Bilo je vprašanje časa. To je nekaj najlepšega," so bile prvi misli Kysselefove po zmagi.

"Skoka nista bila 100-odstotna. Bila sta solidna. Kakšna doskoka bi bila lahko boljša. Drugega bi lahko lepše naredila. Od sebe sem dala maksimum," se je na skoka ozrla 24-letna telovadka. "Ko sem skočila, nisem vedela, da lahko zmagam. Na nastop je čakalo še šest deklet. Slutila pa sem, da bom med prvimi tremi. Po izhodiščnih ocenah sem sklepala, da sem lahko na odru. Tako da sem bila prijetno presenečena," je dodala.

Čakanje na konec finala na preskoku je bilo za Ljubljančanko tudi živčno. "Jaz sem naredila svoje, vseeno sem imela tremo pred zadnjimi tekmovalkami. Ko je bila na vrsti zmagovalka v kvalifikacijah, me je najbolj stisnilo. Pri prvem skoku je naredila takšno napako, da sem vedela, da ne more biti pred mano," je še povedala Kysselefova.

