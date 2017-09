Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski borci z organizatorjem borilnega spektakla Sergejem Čepinogo. Foto: MMC RTV SLO Miran Fabjan (levo) se vrača v ring. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kopru bo 16. septembra "pokalo in grmelo"

Od Slovencev Fabjan, Bratovž, Grajš, Porčič ...

8. september 2017 ob 16:00

Koper - MMC RTV SLO

Ruska organizacija W5 v koprski dvorani Bonifika 16. septembra organizira borilni spektakel z naslovom Legende se udarijo ("Legends Colllide"), na katerem se bo predstavilo 28 kikboksarjev po pravilih K-1.

Predsednik organizacije W5 Sergej Čepinoga zagotavlja nepozaben večer: "V petek, 15. septembra, bo uradno tehtanje borcev v koprski Taverni, še dan prej pa bomo začeli pripravljati dvorano. Pripeljali bomo 35 ton opreme, med drugim velikanski zaslon, luči, projektorje, svetlobne učinke, kamere in ozvočenje. Želim, da 16. septembra vsi pridejo v Bonifiko, kajti le tako boste lahko videli, kaj smo sposobni narediti."

Fabjan se je vrnil iz pokoja

Za prihod organizacije W5 v Slovenijo je pravzaprav kriv Miran Fabjan, zagotovo eden najprepoznavnejših in najuspešnejših slovenskih kikboksarjev, ki se je zaradi prihoda ene največjih organizacij na svetu odločil vrniti v ring: "V bistvu sem se že nehal boriti, ko sem omenil Sergeju, da bi lahko naredili en dogodek v Sloveniji. Ko je pokazal zanimanje, so se mi zasvetile oči. Res hvala Sergeju, da je na mojo pobudo W5 pripeljal v Slovenijo. To je največja organizacija, z najboljšim programom, ki je bila v Sloveniji."

Fabjan proti težkokategorniku Poturku

Na pobudo Fabjana, slovenskega Rockyja, so se vabilu odzvali tudi drugi znani borci: "Hvala Franciju Grajšu, ki se je zaradi mene vrnil iz tekmovalne penzije, kot tudi Boru Bratovžu, ki se bo po pravilih K1 pomeril sploh prvič v karieri." Fabjana v glavni borbi večera čaka težkokategornik Dževad Poturak iz BiH-a, zaradi katerega je slovenski borec preskočil nekaj težnostnih kategorij. Poturak ima za seboj bogato kariero, boril se je z nekaterimi največjimi imeni svetovnega kickboksa (Owereem, Verhoeven, Leko, Ghita), še nikoli pa v ringu ni stal proti kateremu koli slovenskemu borcu. Fabjan ga je izzval v njegovi kategoriji in pri tem dodal: "Moj trener je vedno govoril, da bolj kot je težak nasprotnik, bolj se sliši, ko pade na tla. Pričakujte velik pok v dvorani Bonifika. Poturak bo padel in povzročil ropot."

Nastopila bo tudi primorska športna legenda

Bonifiki bo zagotovo pošteno ropotalo, kajti prav vsi skrbno izbrani dvoboji imajo svoj namen. V domačem kraju bo nastopil eden največkrat odlikovanih slovenskih borcev v kikboksu in muay thaiu Jasmin Bečirović, športnik, ki je borilnim športom posvečen že 26 let. Primorska športna legenda se veseli 16. septembra: "V čast mi je nastopiti na dogodku, ki ga organizira W5. To bo največji borilni spektakel v Sloveniji vseh časov. Vsem nam borcem je to kot nagrada za naše delo in vztrajnost. Vabim vse ljubitelje borilnih športov, da pridejo spodbujat tako mene kot vse slovenske borce." V edinem ženskem obračunu se bo proti Hrvatici Ani Filipovič predstavila Monika Kučanič, ki je bila v 11 dvobojih poražena le enkrat.

Bratovž se bo prvič predstavil v K-1

Aleksander Stankov, ki prihaja iz Prlekije, se bo skušal oddolžiti Hrvatu Petru Jamanu, ki ga je premagal pred dvema letoma. Prvič se bo po pravilih K1 v ringu udaril eden najboljših slovenskih borcev v MMA, Domžalčan Bor Bratovž, ki se je hitro odzval vabilu Mirana Fabjana: "Celotne priprave sem podredil K1-stilu. Treniram z vrhunskim trenerjem Petrom Pupovcem, jasno pa, da je pristop na treningu, kot bo tudi v dvoboju, povsem drugačen kot v MMA. Zame bo to nekaj novega, izkušnje pa se veselim. Zagotovo bom vse izkušnje, ki sem jih pridobil v karieri, z veseljem delil z mojimi varovanci v klubu."

Denis Porčič z "Ivanom Groznim"

Po kratki plesni karieri se bo občinstvu, po skoraj dveletnem tekmovalnem premoru, pokazal Denis Porčič Chorchyp, ki ga čaka neugoden Hrvat Ivan Stanić - "Grozni": "Dva meseca se pripravljam na ta nastop. Tokrat sem precej več sparingiral. Pripravljal sem se na Dunaju – Gym23 in v boksarskem klubu Koper. Počutim se dobro, prepričan pa sem, da bom moral uporabiti vse taktične prijeme za nasprotnika, ki je precej bolj izkušen od mene. Dal bom vse od sebe." Po dolgem času pa bodo privrženci obračunov po pravilih K1 na delu videli nekdanjega prvaka iz leta 2012 Francija Grajša, ki je po osvojitvi naslova v resničnostnem šovu Enfusion zaradi takšnih in drugačnih razlogov končal kariero. Grajš, kot pravijo mnogi, danes pripravljen odlično, se bo udaril z močnim in robustnim Denisom Marjanovičem iz BIH-a.

Borilni spektakel W5 Legends Collide bo v soboto, 16. septembra, ob 18. uri v dvorani Bonifika v Kopru.

A. V.