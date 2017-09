Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sašo Bertoncelj se pred SP-jem dobro počuti. Foto: www.alesfevzer.com Trije svetovni pokali v drugem delu sezone so načeloma šli dobro. So se dogajale napake. Pripravljen sem v redu. Veselim se tekme. Kakšen bo rezultat, pa ne morem napovedati. Upam na najboljšo izvedbo, kam me bo to pripeljalo, bodo povedali sodniki. Rok Klavora Teja Belak bo izpustila svetovno prvenstvo. Foto: BoBo Dodaj v

V Montrealu na gimnastično prvenstvo brez Teje Belak

Bertoncelj in Klavora dobro pripravljena

26. september 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na svetovno prvenstvo v športni gimnastiki v Montrealu bodo odpotovali štirje Slovenci. Sašo Bertoncelj bo glavni adut, v Kanado potujejo še Rok Klavora, Tjaša Kysselef in Lucija Hribar.

Teja Belak se je po posvetu z Mavričem odločila, da bo izpustila SP, saj od evropskega prvenstva v Romuniji ni natrenirala težjih skokov in v svetovni konkurenci po njenem mnenju ni konkurenčna za najboljše telovadke na svetu.

"SP-ja se ne bomo udeležili z našo najboljšo Tejo Belak. Odločitev je takšna, ker trenutna forma Teje ni na najvišji ravni. Načrt ni uspel, da bi otežila svoje skoke. Odločila se je, da na SP ne gre. Takoj za njo sta Tjaša, s katero računamo na najvišjo žensko uvrstitev, in Lucija, ki bo tam nastopila prvič in bo tam nabirala izkušnje. Je pa že pokazala, da lahko dostojno zastopa Slovenijo," je povedal selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič, ki od svojih varovank ne pričakuje finalnih nastopov, zadovoljen bo, če se Kysselefova uvrstila okrog 20. mesta.

"Ne sanjam, da bi prišla v finale, zavedam se, na kakšni ravni sem. Sem pa vsako leto boljša in na finale v prihodnosti upam vsaj na kakšnem EP-ju," je svoja pričakovanja razkrila Kysselefova, Hribarjeva je dodala: "Vesela sem, da grem na SP. Upam, da bom naredila cel mnogoboj, kot sem ga delala na treningih."

Sašo in Rok najbolje pripravljena

Selektor moške vrste Sebastijan Piletič se je odločil, da na SP odpelje Saša Bertonclja in Roka Klavora, prvi bo tekmoval na konju z ročaji, drugi na parterju. "Sašo in Rok sta ta trenutek najbolje pripravljena. Ne gremo samo preizkušat orodja. Oba imata precej tekmovalnih izkušenj. Nadejamo se vsaj enega finala. Sašo je bil v njem že večkrat, in to bi bil cilj. Od tu naprej so karte odprte. Rok se lahko krepko približa finalnim nastopom," je na novinarski konferenci dejal Piletič.

Bertoncelj se dobro počuti

Bertoncelj se pred vrhuncem sezone dobro počuti. Poudaril je, da je za njim sezona polna napak in tudi dobrih nastopov. Drugi del sezone je začel z visokimi pričakovanji, prva dva svetovna pokala v Sombotelu in Varni se mu nista izšla po načrtih, je pa v Parizu končal na tretjem mestu. "Če ne bi vedel, kam sodim, in da ne bi mogel doseči finalnega nastopa, ne bi potoval. Primarni cilj je finale. Težko bo priti v vanj. Če pridem vanj, je vse mogoče. Za finalni nastop imam pripravljen težji nastop, ki mi lahko prinese, kar si želim. To je medalja. Če finala ne bom dosegel, bom razočaran," so želje Bertonclja, doslej trikrat finalista SP-ja. Leta 2014 v Nanningu je bil do zdaj najboljši četrti. Klavora je bil v finalu osmerice v Somobotelu in Varni, brez njega je ostal v Parizu. Kljub temu v Kanado odhaja dobro pripravljen in motiviran. "Trije svetovni pokali v drugem delu sezone so načeloma šli dobro. So se dogajale napake. Pripravljen sem v redu. Veselim se tekme. Kakšen bo rezultat, pa ne morem napovedati. Upam na najboljšo izvedbo, kam me bo to pripeljalo, bodo povedali sodniki," meni Klavora.

Na SP-ju bodo športniki volili svojega predstavnika v Mednarodni gimnastični zvezi, med kandidati je tudi nekdanji izvrstni slovenski telovadec Aljaž Pegan.

Mitja Lisjak