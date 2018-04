Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Plezalni dogodek v Ljubljani si je lani ogledalo 4.000 ljudi, pred TV-ekrani pa še 30.000. Foto: Luka Fonda

Video: Kruder se je spopadel s Plečnikovimi zgradbami

19. maja plezalni spektakel v Ljubljani

12. april 2018 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po uspešni krstni izvedbi se najboljši svetovni športni plezalci 19. maja spet vračajo na Kongresni trg v Ljubljani. Večerni finale bomo prenašali tudi na TV SLO 2 in MMC-ju.

Pri balvanskem plezanju, ki sodi med najmlajše oblike športnega plezanja, tekmovalci ne uporabljajo plezalnih vrvi ali drugih klasičnih varovalnih pripomočkov, temveč zgolj blazine. Enega od petih novih športov olimpijskih iger v Tokiu leta 2020 si boste v živo lahko ogledali tudi v Ljubljani.

Kvalifikacije, na katere se lahko prijavijo vsi, ki bodo letos dopolnili 15 let, bodo 18. maja v plezalnem centru Plus Climbing v Kopru, polfinale, v katerem se bo pomerilo 40 tekmovalcev, in finale, v katerega se uvrsti po šest najboljših v ženski in moški kategoriji, pa bo dan pozneje na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Dogajanje v središču prestolnice se bo začelo ob 9. uri s spremljevalnim programom, ki so ga organizatorji še nadgradili. Na Kongresnem trgu bo obiskovalce čakal adrenalinski park, v katerem se bodo lahko na poligonu v višini štirih metrov lahko preizkusili v plezanju. Najmlajšim bo na voljo tudi stena za male junake, najpogumnejši pa se bodo lahko spustili po urbani jeklenici.

Rdeča nit je znova arhitekt Jože Plečnik. Organizatorji so ga letos počastili tako, da so enega najboljših športnih plezalcev, ki je kot drugi na svetu preplezal eno najtežjih smeri Es Pontas na Majorki, ambasadorja dogodka in lanskega podprvaka Jerneja Kruderja izzvali, da prepleza najveličastnejše zgradbe, ki jih je Plečnik ustvaril. Poleg Tromostovja je Kruder preplezal še Centralni stadion za Bežigradom, cerkev sv. Mihaela, Šance na Ljubljanskem gradu, Križanke, Pokrite tržnice in Narodno in univerzitetno knjižnico.

VIDEO Triglav The Rock Ljubljana

R. K.