Zavec bo priredil štiri gala boksarske večere

Vstopnice po 20 evrov

21. februar 2017 ob 17:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec je predstavil načrte za gala boksarske večere, s katerimi želi boks predstaviti slovenski javnosti.

Zavec, ki se je konec novembra 2015 poslovil od aktivnega boksa, zdaj pa je trener v svojem klubu, želi slovenski boks popeljati na višjo raven, zato se je odločil, da bo s svojo ekipo do konca leta na štirih boksarskih večerih plemenito veščino predstavil slovenski javnosti. Hkrati bo to priložnost za slovenske boksarje, da pridobijo dragocene mednarodne izkušnje v boju s tujimi tekmovalci.

Boks v Ljubljani, Laškem, Šentilju in v Portorožu

"Ker si želim, da boksarji v Sloveniji zrastejo v osebnostno in tekmovalno kakovost, so nujno potrebni dogodki, kakršni se bodo zgodili 11. marca v Ljubljani. Do konca leta bodo nato še trije gala večeri, prvi naslednji bo nato 22. aprila v Thermani Laško, nato bo daljša prekinitev do 30. septembra, ko bodo boksarji nastopili v Casinu Mond Šentilj, zadnji pa bo 18. novembra v hotelu Bernardin v Portorožu. Prvi nasprotniki bodo Italijani. Želim si nasprotnike, ki ne bodo v podrejenem položaju, tako da bo šlo za najvišji kakovostni razred boksarjev v Sloveniji in Italiji. V dogovorih smo, da bi bili naslednji nasprotniki Hrvati, morda nato iz Avstrije, Madžarske, kajti na ta način se bodo naši borci imeli priložnost spoznati z najboljšimi iz drugih držav," je ob predstavitvi boksarskih večerov dejal Zavec.

V njegovi ekipi je šest boksarjev, Aljaž Venko, Tomi Lorenčič, Jan Sokol (vsi Dejan Zavec Boxing), Denis Lazar (Ring Ptuj), Andrej Bakovič (Portorož) in Igor Pertot (Tivoli).

V Zavčevi ekipi le garači

"V ekipi so tisti, ki so si to zaslužili z odnosom do treninga. Če ti fantje ne bi bili garači, jih danes ne bi bilo tu. To je moja rdeča nit, saj zelo dobro vem, kako zadeve potekajo in da brez pravega odnosa do treninga ni rezultata. Ali je izbor pravilen, bo pokazalo posamično državno prvenstvo, ki bo aprila, prepričan pa sem, da bodo ti fantje dali vse od sebe, da bodo pokazali pravi odnos do boksa in da bodo s temi borbami pridobili na kakovosti. Končni cilj je, da bi vsaj en slovenski boksar nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu. Če nam to ne bo uspelo, to ne bo neuspeh, bomo pa dobili informacijo, kako lahko zadeve popravimo. Pot do Tokia bo dolga, vendar sem prepričan, da realno lahko pričakujemo vsaj enega slovenskega boksarja na prihodnjih olimpijskih igrah. Tudi to je eden od namenov boksarskih večerov po slovenskih hotelih," je Zavec predstavil namen prireditev, ki jih pripravlja do konca leta.

Najstarejši in najbolj izkušen v Zavčevi ekipi je Venko, z 28. mestom na lestvici mednarodne boksarske zveze Aiba najvišje uvrščeni slovenski boksar, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu v Dohi v kategoriji do 78 kg v drugem krogu izgubil proti poznejšemu svetovnemu prvaku Kubancu Arienu Lopezu.

"V veliko čast mi je, da sem lahko del te ekipe. Prepričan sem, da nam bodo borbe na teh gala večerih koristile v nadaljnji karieri in že zdaj se veselim prvega obračuna z italijanskim boksarjem," je dejal 23-letni Venko.

Vstopnice za premierni gala boksarski večer v ljubljanskem hotelu Union so po enotni ceni 20 evrov že v prodaji, njihovo število pa je omejeno le na 400 mest.

