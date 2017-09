Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bled je prejšnji teden gostil kar 5.000 veteranskih veslačev iz 46 držav. V petih dneh je bilo na tribunah veliko navijačev, ki so posebej glasno pozdravili zmago slovenskega osmerca. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Na Bledu odlična udeležba... VIDEO Gladka zmaga četverca na... VIDEO Na Bledu veteransko sveto... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bled spomnil na zlate čase slovenskega veslanja

Prireditev uspela tako po športni kot po finančni plati

11. september 2017 ob 16:55

Bled - MMC RTV SLO, STA

Bled je prejšnji teden gostil veteranski SP v veslanju. Izjemni uspehi slovenskih veslačev, osvojili so več kot ducat naslovov, so spomnili na nekdanje uspehe tega športa v Sloveniji.

Zmaga četverca brez krmarja, v katerem so nastopili Jani Klemenčič, Sadik Mujkič, Milan Janša in Denis Žvegelj, dobitniki kolajn na poletnih olimpijskih igrah v Barceloni 1992, ki so se kasneje veselili še zmage v osmercu, je jasno osvetlila nekdaj uspešno sliko veslanja v deželi pod Alpami, a na Bledu so se predstavili tudi drugi olimpijci, na čelu z Erikom Tulom, Gregorjem Pavšičem, bratoma Miho in Tomažem Pirihom, Rokom Kolandrom, Matejem Prelogom ter drugimi.

In prav na tem področju Veslaško zvezo Slovenije zdaj čaka največ dela, saj trenutno z izjemo lahkega veslača Rajka Hrvata Slovenija vse od olimpijskih iger v Londonu 2012 nima konkurenčnega tekmovalca v članski kategoriji. Zaradi nazadovanja izidov se je poslabšalo tudi financiranje tega športa, zato bo izhod iz brezna še težji.

160 čolnov vsako uro

Drugače je po organizacijski plati, kjer je Bled s svetovnim prvenstvom 2011 dobil nov, moderen veslaški center, ki je že gostil tudi dva svetovna pokala, mladinsko evropsko prvenstvo in v preteklih dneh tudi veteransko svetovno prvenstvo z več kot 4700 veslači iz 46 držav. "To je bil res velik organizacijski zalogaj. Pet dni so tekmovalci po 12 ur startali na vsake tri minute, kar pomeni nastop 160 čolnov vsako uro," je povedal izvršni direktor organizacijskega odbora Tim Farčnik in potrdil tudi uspešno finančno plat prireditve: "Končni obračun sicer še ni narejen, a že zdaj lahko rečem, da bomo finančno zadovoljni, če se ne zgodi kaj nepredvidenega."

Ista skupina organizatorjev, v projektu sodelujejo podjetje Si sport, Veslaška zveza Slovenije in Veslaški klub Bled, je partnerstvo podaljšala do leta 2020, skupna želja pa je izvedba svetovnega prvenstva za neolimpijske discipline ter mladinskega svetovnega prvenstva in svetovnega prvenstva za veslače do 23 let. "To bo enako zahteven projekt. Tam pričakujemo okrog 3200 veslačev, a bo predvsem z mlajšimi prišlo v Slovenijo tudi veliko staršev, iz bližnjih držav pa tudi nekaj navijačev."

Veslači dodobra napolnili turistične zmogljivosti

Po organizacijski plati je bil tudi tokratni dogodek izjemen podvig. Veslači so dodobra napolnili turistične zmogljivosti na Bledu, Pokljuki, v Bohinju, Kranjski Gori itd. vse do Ljubljane. Prav zato je bil izziv še prevoz, prehrana, pa tudi logistika na jezeru, kjer je bilo treba najti prostor za 2200 čolnov in nemoten potek tekmovanja. Dejavno se je vključil tudi turizem na Bledu, ki je sodelujočim v programu Okusi Bleda ponujal kulinarično doživetje, zvečer glasbeni program, zunanji partner izlete po Sloveniji, na gradu pa so turistični delavci pripravili sprejem za več kot 1000 ljudi.

Samo tekmovanje pa je bilo tudi nov test pred veteranskim prvenstvom v plavanju, ki ga podjetje Si sport prireja prihodnje leto od 28. avgusta do 9. septembra. "Pričakujemo kar 6000 udeležencev in morda še večji izziv, saj bomo tekmovanja gostili na petih prizoriščih. Kranjska bazena, zunanji in pokriti, bosta gostila vaterpolo in plavanje, v Tržiču bomo izvedli sinhrono plavanje, na Jesenicah skoke v vodo in na Bledu daljinsko plavanje," je še povedal Farčnik.

T. O.