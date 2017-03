Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V soboto je bil na Pokljuki 27. pokljuški maraton, zdaj pa so na vrsti še mladi, ki bodo v petek tekmovali na 21. šolskem pokljuškem maratonu. Foto: SZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Pokljuki v petek zimski živžav z 2.000 mladimi

Teki, pohodi, smučanje, deskanje, krpljanje

7. marec 2017 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pokljuka bo v petek, 10. marca, spet privabila številne mlade iz vse Slovenije, ki se bodo z 21. šolskim pokljuškim maratonom poslovili od zime.

Gre za množičen dogodek z zanimivimi zimskimi vsebinami, kot so alpsko smučanje in deskanje na smučišču Viševnik, šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku, pohodi na planini Javornik in Uskovnica, pohodi s krpljami, gradnja iglujev in športna animacija. Množična prireditev iz sklopa interesnih programov športa otrok in mladine privabi vsako leto več udeležencev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz celotne Slovenije. Mladi tako preživijo čudovit zimski dan v pravi oazi zimsko-tekaških športov.

Organizatorji pričakujejo več kot 2.000 udeležencev. Dogajanje se bo začelo ob 10.00 uri in končalo ob 14.00.

Program dogajanja

Smučarski teki

- smučarski tek na 2, 5 in 10 km

- pohod s tekaškimi smučmi na planino Javornik (6 km)

Planinski pohodi

- planinski pohod na planino Zajamniki (11 km)

- planinski pohod na planino Uskovnica (7,2 km)

- planinski pohod na planino Javornik (6 km)

Alpsko smučanje in deskanje

- smučanje in deskanje na smučišču Viševnik

Krpljanje

- pohod na planino Javornik (6 km) – za od 4. do 6. razred OŠ

T. O.