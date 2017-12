Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Ratečah je bila danes dopoldne zimska idila in zato imenitne razmere za smučarski tek. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Odlične razmere za ljubitelje smučarskega teka

Na Pokljuki uporabnina proge pet evrov

6. december 2017 ob 13:11

Rateče - MMC RTV SLO

"Razmere so odlične, tekačev pa je za delovni dan presenetljivo veliko," je bil po pretečenih 20 kilometrih zadovoljen tekač na smučeh, ki smo ga danes opoldne ujeli po treningu v Ratečah.

Zima je letos hitro pokazala zobe, številna smučišča so že odprta, na svoj račun pa so prišli tudi smučarji tekači. Proge so tradicionalno najprej pripravili na Pokljuki, kjer je treba za tek plačati pet evrov, po novembrskem sneženju pa so se potrudili tudi v Ratečah, kjer imajo tudi nov teptalnik za pripravo proge.

"V primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo še precej mehko, so razmere za tek odlične, poleg tega so potegnili nekaj dodatnih prog. Možnosti je veliko, tečeš lahko le po ravnini, lahko tudi v klanec. Povezava s Tamarjem je narejena," nam je povedal rekreativni tekač Mitja Mestek, potem ko je pred popoldansko službo odtekel svoj tradicionalni "odmerek", to je 20 kilometrov. Za uporabo prog ni bilo treba nič plačati.

Snega ni ravno v izobilju (uradno v Ratečah 22 cm), a dovolj za pripravo proge. Zanimanje za tek je tudi med tednom kar precejšnje: "Za delovni dan je bilo danes presenetljivo veliko tekačev," nam je še povedal Mestek.

T. O.