Ptuj ta konec tedna v znamenju športa

Zlasti v soboto pester program

15. september 2017 ob 12:30

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Na Ptuju bo ta konec tedna vse v znamenju športa in rekreacije. Tamkajšnji zavod za šport namreč že 23. pripravlja Ptujski športni vikend.

Kot so sporočili organizatorji, se bo na mestnem stadionu in v okolici v podaljšanem vikendu zvrstilo več kot 30 športnih predstavitev in aktivnosti.

"Letošnji športni vikend bo znova primeren za vse generacije športnih navdušencev - od najmlajših do starejših generacij v naboru številnih aktivnosti. Pričakujemo veliko športno aktivnih obiskovalcev iz Ptuja in širše okolice," je dejal direktor Zavoda za šport Ptuj Sandi Mertelj.

Uvodni dan je namenjen tekmovanju v balinanju, ki bo popoldne na dvorišču Doma krajanov Jožeta Potrča poskrbel za pravi uvod v športni vikend najstarejšega slovenskega mesta. Za tekmovalce in gledalce bo poskrbelo Športno društvo Center.

Dogajanje se bo nadaljevalo v petek popoldne, ko med drugim v športni dvorani pripravljajo okroglo mizo, ki bo namenjena razpravi o novem zakonu o športu, spregovorili pa bodo tudi o razmerah v ptujskem športu. Športne aktivnosti se bodo nadaljevale s tekmovanjem v footgolfu na golf igrišču, dan pa bodo obiskovalci lahko zaključili s teniškim tekmovanjem med naključnimi pari na teniških igriščih Term Ptuj.

Osrednji in najbolj bogat bo program v soboto. Že zjutraj bodo na mestnem stadionu začeli šolo zdravja, ki bo zajemala tisoč gibov, mini rokomet, vadbo na veslaških simulatorjih in trampolinih, test hoje na dva kilometra, potekale bodo predstavitve frizbija, plezalne stene, veslanja, Aerokluba Ptuj ter športa invalidov, hkrati pa bo znova potekalo tudi odprto prvenstvo Ptuja v ulični košarki.

Popoldne se bo dogajanje prevesilo tudi k skupinskim vadbam, predstavitvi pumptracka, lova na kapitalne ribe in drugim predstavitvam klubov in društev. Ob tem bodo potekale še predstavitve policistov, vojakov in gasilcev, dan pa se bo nadaljeval z mini olimpijado, na kateri bodo otroci iz vrtcev spoznali olimpijski protokol in številne športne aktivnosti.

V nedeljo bo Ptujski športni vikend zaokrožil dogajanje z odprtim prvenstvom Ptuja v golfu, sicer pa bo predvsem v soboto izdatno poskrbljeno tudi za najmlajše. Spet bodo namreč na voljo številna napihljiva igrala na prostem, ki vsako leto privabijo številne družine z otroci.

