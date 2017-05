Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Niko Belaj, velik ljubitelj koles Pony, bo na Vršič dirkal s prvo serijo teh priljubljenih koles. Pravi, da so vsi deli originalni, celo pnevmatike. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V soboto Goni Pony - edina dirka, kjer je bolj v ospredju zabava

Večina mora v najhujši klanec peš

31. maj 2017 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Na Vršič bom šel s prvo serija ponyjev. Letnik 66, vsi deli originalni, celo pnevmatike," razlaga rekreativni kolesar Niko Belaj, ki gre z vso družino v soboto na tekmovanje Red Bull Goni Pony.

Tekmovanje se je začelo z željo združiti dve klasiki slovenskega kolesarstva: prelaz Vršič in kolo Pony. Organizatorjem je uspelo, prireditev se je prijela, lani se je v 13,5 km dolg klanec zapodilo 573 kolesarjev, letos jih bo več kot tisoč.

"Goni Pony je je edina zabava v kolesarstvu, preostale dirko so tekmovalnega značaja. No, saj je to tudi tekma, ampak je večina ne jemlje tako resno, čeprav priznam, da tudi sam gledam na štoparico in se maksimalno potrudim," pravi Niko Belaj, velik ljubitelj koles Pony.

Ali bo v najhujši klanec lahko poganjal pedala ali pa bo moral stopiti s kolesa, še ne ve. "Prvo leto nisem vedel, v kaj se spuščam. Ko sem šel mimo Mihovega doma, sem si rekel, da bom poskusil do vrha, ne da bi stopil s kolesa. Uspelo mi je, medtem ko sem lani v najbolj strm klanec hodil."

Pony s prenosom 46-16 seveda ni narejen za klance, zato je toliko bolj osupljivo, da je rekord proge 45 minut in 26 sekund. Izid, ki je za mnoge nedosegljiv celo s "specialko". Nekateri se znajdejo in zamenjajo zobnik, da je lažji prenos, prevelikih posegov pa pony le ne sme imeti, saj organizatorji pred štartom pregledajo kolesa.



Štart dirke bo v soboto, 3. junija, ob 15. uri. Da spust z Vršiča ne bi bil preveč nevaren, gre pred kolesarji v dolino spremljevalno vozilo, ki dvakrat ustavi vso kolono, da se ohladijo zavore. Spremljevalnega vozila ni dovoljeno prehitevati.

Tomaž Okorn