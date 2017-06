Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preplavajmo Slovenijo je projekt, ki ga sestavljajo štirje dogodki oziroma tekmovanja na štirih prizoriščih (Kočevsko jezero, Blejsko jezero, Velenjsko jezero in Piran). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V soboto maraton za pokal kočevskega medveda

Sledijo še tri prizorišča: Bled, Velenje in Piran

13. junij 2017 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poletje je tu in plavalci že lahko trenirajo na prostem. V soboto se začenja tudi serija tekmovanj v okviru projekta Preplavajmo Slovenijo.

V sklopu tega projekta bodo to poletje štirje dogodki. Plavalci bodo za uvod tekmovali na Kočevskem jezeru, sledi Blejsko jezero, Velenjsko jezero, zadnja prireditev pa bo ob slovenski obali, in sicer v Piranu.

Maraton za pokal kočevskega medveda bo že to soboto (17. junija). Rekreativci (1.500 metrov) bodo štartali ob 11. uri, otroci (400 metrov) ob 13. uri, tekmovalci (5.000 m) pa ob 14. uri, pri čemer tekma šteje za izbor za udeležbo na evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju.

Projekt Preplavajmo Slovenijo je zasnovan predvsem kot rekreativna prireditev, vsebuje pa tudi tekmovalni del. Poleg tekmovalcev lahko sodelujejo tudi otroci in drugi ljubitelji športa, ki se zavzemajo za zdravo obliko zapolnitve prostega časa.



V rekreativnem izzivu lahko sodelujejo vsi ljubitelji plavanja, starejši od 14 let. Sodelujoči bodo dobili potrdilo o udeležbi in času preplavane razdalje. Predvideni čas plavanja povprečnega plavalca je od 45 minut do 1 ure.

Cilji projekta je popularizacija zdravega življenja in rekreativnega plavanja, vzpostavitev povezave med rekreativno-športnimi prireditvami in turizma v regijah ter popularizacija daljinskega tekmovalnega plavanja v Sloveniji.

T. O.