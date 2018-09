Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Noč ima svojo moč. S tem se gotovo strinjajo tekači, ki so letos v nočnem ambientu že pretekli Kranj, Celje, Medvode, Maribor in Velenje. V soboto sledi Nočni tek Ljubljanica, finalna prireditev v seriji nočnih tekov pa bo tudi letos v Portorožu, in sicer 13. oktobra. Foto: www.ljubljanica.net Dodaj v

V soboto v Ljubljani Bike festival in Nočni tek Ljubljanica

Pestro dogajanje na Športnem vikendu

6. september 2018 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred vrati je Športni vikend Ljubljanica, ki letos prinaša nekaj sprememb in nadgradenj, rdeča nit pa ostaja enaka – športna aktivnost, ki se odvija v duhu zdrave tekmovalnosti in zabavnega druženja.

Športni vikend Ljubljanica je z leti pridobil sloves prireditve, ki združuje različne športne dogodke z zabavo, adrenalinom in druženjem. Tudi letos poteka pod organizacijsko taktirko ŠD-ja Povodni mož, organizatorji pa so se odločili letošnje prireditve organizirati v enem koncu tedna, polnem adrenalina in različnosti.

Sobotno jutro, 8. septembra, bo pripadlo kolesarjem, ki se bodo na 7. Bike festivalu Ljubljana popeljali po Ljubljani in njeni okolici. Dogodek je namenjen tako družinam kot rekreativcem. Ambasador Bike festivala je Matej Lovše, ki se je z amaterskega svetovnega prvenstva v Italiji vrnil z zlato medaljo.

Hitri in vzdržljivi kolesarji lahko izberejo veliki maraton, dolg 78 km in s 430 m višinske razlike, ki udeležence vodi do Litije in preko Trebeljevega nazaj proti Ljubljani. Tisti z nekoliko manj kolesarske kilometrine bodo izbrali mali maraton v dolžini 35 km s 120 m višinske razlike, ki bo imel tudi tokrat okrepčevalnico z obratom v Besnici.

Od 11. ure bodo Mestni trg in Stritarjevo ulico vse do Prešernovega trga zavzeli najmlajši, ki bodo svoje noge razgibali na otroških tekih Povodnega moža. Ti so brezplačni in netekmovalne narave, malčkom pa je dovoljena tudi pomoč staršev.

Pestro bo tudi zvečer. Tekači bodo ob 20. uri začeli tek ob Ljubljanici, in sicer na 5 km, 10 km in 21 km. 9. Nočni tek Ljubljanica bo pravi spektakel, udeleženci pravijo, da gre za enega najlepših nočnih tekov v Sloveniji.

Tekaško dogajanje bo tudi letos pospremila glasba z animacijami na novem prizorišču, Mestnem trgu.

V soboto, 8. septembra, se bo začel tudi ljubljanski Teden športa. Program je zgoščen in bo potekal na več lokacijah po mestu:

- sobota, 8. september: športne igre zaposlenih (Športni center Triglav), Festival telovadbe (Letno telovadišče, Študijska telovadnica)

- nedelja, 9. september: pohod Ljubljančani na Orlah (Hrušica)

- ponedeljek, 10. september: Kam na vadbo (trim otoki in trim steze)

- torek, 11. september: jutranja telovadba 1000 gibov (Prešernov trg)

- sreda, 12. september: meritve funkcionalnih sposobnosti (Cooperjev tekaški preizkus, meritve teže, pritiska, svetovanje …), stadion Slovan na Kodeljevem

- četrtek, 13. september: Miniolimpijada (Kongresni trg)

- petek, 14. september: Miniolimpijada (Kongresni trg)

- sobota, 15. september: Športna tržnica, Ulična košarka (Kongresni trg, park Zvezda)

T. O.